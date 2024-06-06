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花蓮震後觀光受創…又有度假村暫停營業 還有飯店限時0元入住

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
承億文旅旗下的「花蓮山知道」，推出限定期間的0元住房專案。圖／承億文旅提供
承億文旅旗下的「花蓮山知道」，推出限定期間的0元住房專案。圖／承億文旅提供

花蓮震後旅宿業受到衝擊，連位於中區瑞穗鄉的富源蝴蝶谷渡假村，也決定8月起暫停營業5個月。觀光署統計，即使端午連假，花蓮旅宿住宿率也僅1成2，各家業者咬牙苦撐，祭出多項優惠方案，甚至還有飯店推出限定期間的0元入住，都希望盡快吸引遊客回流。

震後至今，花蓮多家旅宿業宣布停業，多半是在受創嚴重的太魯閣、北區，也有業者雖未停業，但和員工協議縮短工時。富源蝴蝶谷度假村昨天再公告8月1日起暫停住宿、餐廳及溫泉服務到12月31日，不過，富源國家森林遊樂區仍正常開園。

為刺激住房率，業者紛紛推出各項優惠。承億文旅旗下的「花蓮山知道」飯店，位於花蓮火車站前，近期住房率約5成，也持續增加，響應6月開跑的振興補助，推出雙重住房優惠，盼讓觀光回穩，帶動暑期旅遊人潮。

第一波針對花蓮、台東民眾，或凡身分證英文字母開頭為U、V或身分證背面的地址為花蓮縣、台東縣民，使用交通部觀光署振興花蓮震後獎勵旅遊補助折抵後，即日起至6月10日訂房，最低0元可在平日入住，可入住日期為即日起至8月29日，旺日、周六及連續假期不適用，不含早餐，每天限量採官網訂房。

此外，即日起至6月10日推出「億氣相挺—3天2夜」住房專案，雙人房平日最低2998元起含早餐，扣除振興補助，住房最低998元起，加價最低1000元即可升等4人房，限平日周一至周四入住及官網訂房。

福容大飯店花蓮店也配合補助，推出「你的補助我來放大！加贈3000大禮包」專案，即日起12月30日，加入享福卡會員，兩人成行入住市景客房，專案優惠價4500元，買一晚再送一晚，搭配補助後每人每晚最低625元起，周五周日不加價，每天限量6間，限時特惠到8月31日。入住使用花蓮振興補助即可獲贈大禮包，有2000元餐飲折價券、KTV包廂與棋藝室買1小時送1小時、VR虛擬實境券、無動力自行車3小時等，同步舉辦抽獎活動，最大獎為和洋客房住宿憑證一張。

福容飯店花蓮店再祭買一晚送一晚的優惠，搭配中央振興方案，每人每晚最低625元起。圖／福容花蓮店提供
福容飯店花蓮店再祭買一晚送一晚的優惠，搭配中央振興方案，每人每晚最低625元起。圖／福容花蓮店提供
花蓮富源蝴蝶谷渡假村公告8月1日起暫停營業，但園區仍正常開放。圖／資料照片、花蓮林管處提供
花蓮富源蝴蝶谷渡假村公告8月1日起暫停營業，但園區仍正常開放。圖／資料照片、花蓮林管處提供

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