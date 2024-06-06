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台東街友占觀光景區遊客卻步 社會處：勸說不驅離

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東鐵花新聚落已成為市區觀光旅遊熱點，不過，開放公共空間，也成為街友出沒聚集場所，甚至長期霸占，衍生環境衛生及觀感不佳的問題，讓遊客卻步。記者尤聰光／攝影
台東鐵花新聚落已成為市區觀光旅遊熱點，不過，開放公共空間，也成為街友出沒聚集場所，甚至長期霸占，衍生環境衛生及觀感不佳的問題，讓遊客卻步。記者尤聰光／攝影

台東鐵花新聚落已成為市區觀光旅遊熱點，不過，開放公共空間，也成為街友出沒聚集場所，甚至長期霸占，衍生環境衛生及觀感不佳的問題，讓遊客卻步。縣府表示，只能勸說不能強制驅離。

社會處指出，目前列冊街友計48人，包括路倒病人於機構安置39名及9名接受街頭輔導的街友。基於人權及憲法保障，除以柔性態度勸說，更積極提供全面服務，確保街友受照顧，重返社會。

鐵花新聚落包括舊火車站、波浪屋、鐵花商圈及轉運站，是遊客來到市區最喜愛逛的地方，但近來不少街友也聚集在此，甚至把轉運站當成家，遊客看到都不敢靠近轉頭走人，乘客抱怨沒人管理。

「這樣的情況已經很久了。」搭客運的邱姓乘客說，他們是不會怎樣，但留下便溺和腐敗食物的味道很不好聞，等公車都會聞到，看到有人躺在那邊，又有一堆家當，誰看了都不會想靠近。

宜蘭劉姓遊客說，「有人躺著，當然會怕啊，誰知道是死是活，萬一會騷擾怎麼辦。」觀光景點還是要管理比較好一點。另也有遊客說「景點都是遊民出沒，總是有觀感問題麻」。

面對街友問題，也有社工坦言，大多街友不太願意被集中安置，因此，行蹤也不好掌握訪視。警方則表示，對於街友處理，除涉有違法、違序案件或其他法令另有規定者外，不會強制力驅趕。

社會處表示，未來將與社會住宅包租代管政策結合，媒合街友租屋需求，提供適宜居住環境。同時也會結合勞政提供非典型就業服務方案，提供時薪工作，以解決街友就業需求。

此外，除固定的物資關懷，縣府將持續於每周五下午3點至5點會在社會處門口提供物資、沐浴車資源，以解決街友日常生活的基本需求。

不少街友已把鐵花心聚落內的轉運站當成家。記者尤聰光／攝影
不少街友已把鐵花心聚落內的轉運站當成家。記者尤聰光／攝影
鐵花新聚落轉運站內街友留下的便溺和腐敗食物，讓等公車旅客都聞到臭味。記者尤聰光／攝影
鐵花新聚落轉運站內街友留下的便溺和腐敗食物，讓等公車旅客都聞到臭味。記者尤聰光／攝影

台東 街友 觀光景點

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