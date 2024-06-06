宜花東自救 推出多項住宿優惠

中央振興方案未提振東部訂房率，各縣市紛紛自救，多家業者加碼推出買一送一等優惠方案，花蓮縣府7月辦夏戀嘉年華等大型旗艦活動，正規畫結合住房推出優惠方案，盼拉抬住房率；宜蘭縣長林姿妙昨也表示，只要來宜蘭住宿消費滿2千元，縣府透過旅館民宿送1張童玩節免費入園憑證。

民眾黨主席柯文哲則發起環騎活動，選在端午假期前身體力行「玩花蓮」，希望拋磚引玉，帶動當地觀光人潮。民眾黨文宣部主任李頂立表示，相較於過去的1日北高，柯文哲本次屬於慢活行程，希望帶大家看到東部美麗的現況。

花蓮縣府7月起推出多個大型活動，第一波是3日至7日的夏戀嘉年華，邀宇宙人、理想混蛋、麋先生、康士坦的變化球等10組樂團演出；同步啟動的還有7月3日至8月11日在壽豐鯉魚潭風景區登場的「花蓮紅面鴨FUN暑假」，有星空煙火秀、無人機秀，劇團演出。

宜蘭國際童玩藝術節7月6日至8月18日登場，林姿妙昨宣布「宜蘭版」振興方案「宜蘭住宿童玩趣」，只要在宜蘭合法旅館民宿入住單筆消費滿2千，可兌換童玩節1人的入園憑證，遊客持憑證及捐出住宿發票，享免費入園，消費滿4千元兌換2人入園憑證，依此類推。

業者也推出自救方案，福容大飯店花蓮店指出，加入享福卡會員，兩人成行入住市景客房（不含早餐），買1晚再送1晚，每天限量6間；瑞穗天合國際觀光酒店推出城堡精緻客房1泊2食，除可用觀光署住宿優惠，再加碼折扣1千元等優惠。

中央振興花東觀光，台東延後7月實施，縣府推出「6月住台東，抽萬元旅遊金」活動，民眾只要住宿消費，可抽最高頭獎6萬6000元旅遊獎勵金，共10名，還有6600元600名，以及旅宿住宿券等獎項；遊客在合法旅宿住1晚，有1次抽獎機會。