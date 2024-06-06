聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午訂房1成 花蓮復原恐等半年

聯合報／ 記者王燕華戴永華尤聰光／連線報導
地震重創觀光，中央振興方案上路後，東部旅宿訂房率仍不見起色，花蓮端午連假約1成。圖／本報資料照片
地震重創觀光，中央振興方案上路後，東部旅宿訂房率仍不見起色，花蓮端午連假約1成。圖／本報資料照片

地震重創觀光，中央振興方案上路後，東部旅宿訂房率仍不見起色，花蓮端午連假約1成，業者盼暑假能回溫，但縣府觀光處指出，觀光要恢復恐怕還要4到6個月。宜蘭未納入這波振興方案，連假平均訂房率約僅3到4成，台東縣府雖推出住宿抽獎，景況依舊冷清。

觀光署提供花蓮自由行住宿補助及團體旅遊補助，平日每房最高補助1000元、假日最高補助500元，6月1日已開放申請登記，觀光署統計，花蓮住房率約1成2。

福容大飯店花蓮店說，中央振興方案推出後，多是詢問8月以後住房，期待暑假能慢慢回溫。位於中南區的瑞穗天合國際觀光酒店表示，震後努力拓展南部客群，端午連假住房率達6成，已比其他業者高，但以往同期可達9成，仍有很大差距。

花蓮觀光處長張志翔說，這次衝擊遠超過6年前0206大地震，當時蘇花公路沒中斷，觀光仍受影響，直到該年7月才恢復正常，這次至少要4到6個月才能恢復。

張志翔表示，縣府5月10日起就祭出自由行和團遊補助方案，也透過中央爭取增開台鐵觀光列車或加開班機，並規畫18條安心旅遊路線，但訂房率尚難回溫，主因近日餘震、落石，國人旅遊信心沒恢復。

他表示，縣府會多方面推動，正思考將7月各項大型活動與住宿相結合，力拚住房率在7月前有起色。

花蓮火車站站長楊舜安說，台鐵乘車人數已慢慢回升，目前端午熱門時段，包括連假前一天的7日下午時段及收假日10日的下午時段，車票幾乎都賣光，但部分車班還有零星餘票。

宜蘭縣因地震觀光也重創，縣府與業者多次向中央爭取振興方案未獲同意，3天端午節連假平均住宿率3至4成，幾乎是去年端午假期「對半砍」。宜蘭縣觀光協會理事長王文新說，其實北部到宜蘭的交通很安全，但有些遊客不去花蓮也不到宜蘭，宜蘭觀光受影響程度也很大。

至於台東，縣府雖推出「6月住台東，抽萬元旅遊金」方案刺激觀光，端午連假觀光卻不見起色。台東縣觀光協會理事長李數奼表示，端午連假全縣整體住房率僅3成左右，可能要等到7月或8月自由行補助開始，國內旅遊才會開始活絡。

地震 安心旅遊 宜蘭 端午節 花蓮 蘇花公路 觀光列車 連假

延伸閱讀

金融業者到萬里慶端午 趣味演戲教長輩防詐騙

端午連假花蓮訂房剩1成…柯文哲身體力行振觀光 自行車環騎行程曝

台東推住宿抽6萬6刺激6月觀光旅遊 業者：端午一樣冷清

影／宜蘭自推振興方案 住宿消費滿2千享童玩節免費入園

相關新聞

衝刺訂房率花蓮旅宿祭優惠 夏戀嘉年華獨立樂團打頭陣

振興方案上路5天，花蓮旅宿訂房率短期不見起色，端午連假仍不到1成，多家業者紛紛加碼推出優惠方案，福容花蓮店市景房買一送一...

端午訂房1成 花蓮復原恐等半年

地震重創觀光，中央振興方案上路後，東部旅宿訂房率仍不見起色，花蓮端午連假約1成，業者盼暑假能回溫，但縣府觀光處指出，觀光...

宜花東自救 推出多項住宿優惠

中央振興方案未提振東部訂房率，各縣市紛紛自救，多家業者加碼推出買一送一等優惠方案，花蓮縣府7月辦夏戀嘉年華等大型旗艦活動...

基隆鄰長配電動車惹議 4千萬預算提大會討論

基隆市府民政處此次追加減預算編列3千萬元，購置369輛電動機車，每輛評估要8萬，其中150輛供區公所、里幹事使用，219...

滿足溪北用冰 宜蘭烏石港製冰廠2年後完工

宜蘭頭城鎮烏石港是東部唯二第一類漁港，漁汛期常駐逾300艘漁船，卻一直沒有製冰廠；溪北地區每年冰塊需求量約為1萬4500...

基市府編列鄰長用電動機車惹議 預算提大會討論

基隆市府編列追加預算，打算採購電動機車供鄰長等使用，議會今天審查預算，市議員質疑必要性及合法性，會議主席國民黨市議員何淑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。