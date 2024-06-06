端午訂房1成 花蓮復原恐等半年

地震重創觀光，中央振興方案上路後，東部旅宿訂房率仍不見起色，花蓮端午連假約1成，業者盼暑假能回溫，但縣府觀光處指出，觀光要恢復恐怕還要4到6個月。宜蘭未納入這波振興方案，連假平均訂房率約僅3到4成，台東縣府雖推出住宿抽獎，景況依舊冷清。

觀光署提供花蓮自由行住宿補助及團體旅遊補助，平日每房最高補助1000元、假日最高補助500元，6月1日已開放申請登記，觀光署統計，花蓮住房率約1成2。

福容大飯店花蓮店說，中央振興方案推出後，多是詢問8月以後住房，期待暑假能慢慢回溫。位於中南區的瑞穗天合國際觀光酒店表示，震後努力拓展南部客群，端午連假住房率達6成，已比其他業者高，但以往同期可達9成，仍有很大差距。

花蓮觀光處長張志翔說，這次衝擊遠超過6年前0206大地震，當時蘇花公路沒中斷，觀光仍受影響，直到該年7月才恢復正常，這次至少要4到6個月才能恢復。

張志翔表示，縣府5月10日起就祭出自由行和團遊補助方案，也透過中央爭取增開台鐵觀光列車或加開班機，並規畫18條安心旅遊路線，但訂房率尚難回溫，主因近日餘震、落石，國人旅遊信心沒恢復。

他表示，縣府會多方面推動，正思考將7月各項大型活動與住宿相結合，力拚住房率在7月前有起色。

花蓮火車站站長楊舜安說，台鐵乘車人數已慢慢回升，目前端午熱門時段，包括連假前一天的7日下午時段及收假日10日的下午時段，車票幾乎都賣光，但部分車班還有零星餘票。

宜蘭縣因地震觀光也重創，縣府與業者多次向中央爭取振興方案未獲同意，3天端午節連假平均住宿率3至4成，幾乎是去年端午假期「對半砍」。宜蘭縣觀光協會理事長王文新說，其實北部到宜蘭的交通很安全，但有些遊客不去花蓮也不到宜蘭，宜蘭觀光受影響程度也很大。

至於台東，縣府雖推出「6月住台東，抽萬元旅遊金」方案刺激觀光，端午連假觀光卻不見起色。台東縣觀光協會理事長李數奼表示，端午連假全縣整體住房率僅3成左右，可能要等到7月或8月自由行補助開始，國內旅遊才會開始活絡。