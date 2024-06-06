基隆鄰長配電動車惹議 4千萬預算提大會討論

基隆市府民政處此次追加減預算編列3千萬元，購置369輛電動機車，每輛評估要8萬，其中150輛供區公所、里幹事使用，219輛供鄰長申請使用。議員認為鄰長服務範圍步行就可及，質疑合法性及必要性，昨預算審查時，主席裁定電動車相關預算共4千多萬全提大會討論。市府民政處表示，鄰長配車是創新作法，採申請制，協助里長執行公務。

議員張之豪表示，一般市區每位鄰長只管幾十戶，有的只管2棟大樓，執行任務時走路上下樓就可到達，使用電動機車的機率是零，若是漁村如長潭里就可能就比較用得到，基隆每個鄰里狀況不一樣，市府是一視同仁或有特定對象，沒有說清楚。

議員陳冠羽說，新北市地方大，里長公務機車放在公共空間，也沒有發給鄰長，配給鄰長使用合法性有問題，預算過了，中央後來不同意，恐引抱怨，「停放和管理都沒有配套，政策太倉促。」

議員張顥瀚則質疑鄰長的月資費誰要付？若要自己付，里長卻由市府付，恐會有爭議；議員洪森永認為是市長要做面子給鄰長，建議送大會。

民政處長張淵翔說，區公所、里幹事等共使用150輛，其他提供鄰長申請，由里辦來申請，不是每鄰都發，仍為區公所財產，由里鄰長借用。張說，因發給鄰長是基隆創新作為，已發文內政部和主計單位函請解釋，但尚未獲書面答覆。

至於新北市，民政局表示，公務機車主要分配給29區公所，平常均停在公所停車場，若鄰里長、里幹事有需求，都可向區公所申請借用。為鼓勵公務機車汰換全面電動化，環保局另補助每輛3萬元。