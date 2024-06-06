聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆鄰長配電動車惹議 4千萬預算提大會討論

聯合報／ 記者游明煌張曼蘋／連線報導
基隆市府編列追加預算，打算採購電動機車供鄰長等使用，遭市議員質疑必要性及合法性。圖為示意。圖／聯合報系資料照片
基隆市府編列追加預算，打算採購電動機車供鄰長等使用，遭市議員質疑必要性及合法性。圖為示意。圖／聯合報系資料照片

基隆市府民政處此次追加減預算編列3千萬元，購置369輛電動機車，每輛評估要8萬，其中150輛供區公所、里幹事使用，219輛供鄰長申請使用。議員認為鄰長服務範圍步行就可及，質疑合法性及必要性，昨預算審查時，主席裁定電動車相關預算共4千多萬全提大會討論。市府民政處表示，鄰長配車是創新作法，採申請制，協助里長執行公務。

議員張之豪表示，一般市區每位鄰長只管幾十戶，有的只管2棟大樓，執行任務時走路上下樓就可到達，使用電動機車的機率是零，若是漁村如長潭里就可能就比較用得到，基隆每個鄰里狀況不一樣，市府是一視同仁或有特定對象，沒有說清楚。

議員陳冠羽說，新北市地方大，里長公務機車放在公共空間，也沒有發給鄰長，配給鄰長使用合法性有問題，預算過了，中央後來不同意，恐引抱怨，「停放和管理都沒有配套，政策太倉促。」

議員張顥瀚則質疑鄰長的月資費誰要付？若要自己付，里長卻由市府付，恐會有爭議；議員洪森永認為是市長要做面子給鄰長，建議送大會。

民政處長張淵翔說，區公所、里幹事等共使用150輛，其他提供鄰長申請，由里辦來申請，不是每鄰都發，仍為區公所財產，由里鄰長借用。張說，因發給鄰長是基隆創新作為，已發文內政部和主計單位函請解釋，但尚未獲書面答覆。

至於新北市，民政局表示，公務機車主要分配給29區公所，平常均停在公所停車場，若鄰里長、里幹事有需求，都可向區公所申請借用。為鼓勵公務機車汰換全面電動化，環保局另補助每輛3萬元。

議員 電動機車

延伸閱讀

基市府編列鄰長用電動機車惹議 預算提大會討論

40年沒換…基隆藍底白字門牌破損難辨 將花2千萬全面更新

基隆東岸商場訴訟再登場 NET與商家簽約內容成攻防焦點

5月台灣電動車市場大躍進 Tesla及BMW表現亮眼 n7繼續蟬聯銷售冠軍

相關新聞

衝刺訂房率花蓮旅宿祭優惠 夏戀嘉年華獨立樂團打頭陣

振興方案上路5天，花蓮旅宿訂房率短期不見起色，端午連假仍不到1成，多家業者紛紛加碼推出優惠方案，福容花蓮店市景房買一送一...

基隆鄰長配電動車惹議 4千萬預算提大會討論

基隆市府民政處此次追加減預算編列3千萬元，購置369輛電動機車，每輛評估要8萬，其中150輛供區公所、里幹事使用，219...

滿足溪北用冰 宜蘭烏石港製冰廠2年後完工

宜蘭頭城鎮烏石港是東部唯二第一類漁港，漁汛期常駐逾300艘漁船，卻一直沒有製冰廠；溪北地區每年冰塊需求量約為1萬4500...

基市府編列鄰長用電動機車惹議 預算提大會討論

基隆市府編列追加預算，打算採購電動機車供鄰長等使用，議會今天審查預算，市議員質疑必要性及合法性，會議主席國民黨市議員何淑...

沒有太魯閣還有七星潭 「洄游吧」食魚體驗館重啟開幕

地震重創太魯閣園區，原本就高人氣的花蓮七星潭風景區，成為重要的國際旅遊景點。在地推動食魚教育的「洄游吧」進駐七星潭遊客中...

薄柔纜奉獻花東偏鄉醫療40年 繪本紀念奉獻精神

花蓮門諾醫院創辦人薄柔纜醫師曾說過「去美國很近，來花蓮很遠」，感動許多醫師投入偏鄉服務，為延續薄柔纜奉獻精神，台灣教會公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。