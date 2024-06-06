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滿足溪北用冰 宜蘭烏石港製冰廠2年後完工
宜蘭頭城鎮烏石港是東部唯二第一類漁港，漁汛期常駐逾300艘漁船，卻一直沒有製冰廠；溪北地區每年冰塊需求量約為1萬4500公噸，但現有量能只能製造5000公噸，不足的部分只能從溪南運輸。烏石港製冰廠昨動土，預計2年後完工，可滿足溪北漁民的用冰需求。
頭城區漁會指出，頭城約有1萬名漁民，出海作業需要大量冰塊，但溪北僅大溪、梗枋2漁港設製冰廠，設施都近40年，製冰效能有限，年產量約5000公噸，尚有9500公噸缺口，只能從溪南龍德工業區運冰，增加漁民成本，也影響魚貨新鮮度。
頭城區漁會與縣府長年爭取在烏石港興建製冰廠，2020年獲漁業署核定補助興建，原預計2022年完工，受疫情影響與原物料波動，期程不斷展延，總預算也從1.2億元上升到1.68億元，昨終於舉行動土典禮。
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