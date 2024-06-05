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基市府編列鄰長用電動機車惹議 預算提大會討論

中央社／ 基隆5日電
基隆市府編列追加預算，打算採購電動機車供鄰長等使用，遭市議員質疑必要性及合法性。圖為示意。圖／聯合報系資料照片
基隆市府編列追加預算，打算採購電動機車供鄰長等使用，遭市議員質疑必要性及合法性。圖為示意。圖／聯合報系資料照片

基隆市府編列追加預算，打算採購電動機車供鄰長等使用，議會今天審查預算，市議員質疑必要性及合法性，會議主席國民黨市議員何淑萍裁示，相關里鄰長電動機車預算提大會討論。

基隆市政府編列約新台幣4200萬元追加預算，打算採購公務用電動機車，每輛單價約8萬元，369輛供各區公所及鄰長使用，另157輛供里長使用，總計526輛。

民進黨市議員張之豪表示，鄰長到底在什麼情況下需要電動機車，鄰長管轄範圍可能只有2棟大樓，只要走路上樓、下樓即可，編列這筆預算用意為何。

民進黨市議員鄭文婷指出，市府提供鄰長電動機車真的是全國首創，是否有法律依據，如果法律沒有禁止，市府能否請中央機關釋疑，確認中央不會否決，才是較為完備處理方式。

無黨籍市議員陳冠羽表示，他同意市府淘汰供里長使用的燃油公務機車，改換成電動機車，但不是每名鄰長都有需要電動機車，市府是如何評估採購數量。

民進黨市議員張顥瀚指出，建議里鄰長公務電動機車相關預算都送大會討論。

基隆市民政處長張淵翔表示，針對369輛供區公所及鄰長使用的公務電動機車，包含領牌、保險及採購機車等費用，每輛約新台幣8萬1000元，民政處共追加約3000萬元預算，提供各區公所約150輛，其餘219輛提供鄰長，但不是每名鄰長都分配1輛，而是根據需求提出申請借用。

張淵翔說，市府提供鄰長借用公務電動機車是創新作法，已發文內政部等單位，期待中央函釋能給予支持。至於提供給全市157名里長使用的公務電動機車，則編列在各區公所的追加預算。

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