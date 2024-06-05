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沒有太魯閣還有七星潭 「洄游吧」食魚體驗館重啟開幕

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
「洄游吧」將七星潭遊客中心打造為食魚體驗館，今天重啟開幕，館內有闖關、雙語導覽。記者王燕華／攝影
「洄游吧」將七星潭遊客中心打造為食魚體驗館，今天重啟開幕，館內有闖關、雙語導覽。記者王燕華／攝影

地震重創太魯閣園區，原本就高人氣的花蓮七星潭風景區，成為重要的國際旅遊景點。在地推動食魚教育的「洄游吧」進駐七星潭遊客中心，今天重新開幕，提供雙語導覽、闖關活動、食魚教育、文創商品和伴手禮等，成為探索七星潭海灣及漁村故事的重要入口。

「洄游吧」由一群喜歡海洋的在地青年組成，與七星潭相對友善漁法的業者合作，從產地食魚教育出發，串連人和海洋的關係。洄游吧在七星潭蹲點8年，4年前在遊客中心二樓設點，最近取得營運權，將遊客中心打造為全台第一個食魚體驗館，今天重新開幕。

洄游吧營運執行黃紋綺說，許多遊客來七星潭都是踏浪看海，其實這裡有超過百年的捕魚文化，體驗館以「來七星潭帶一隻魚回家」為主軸，連結地方產業，帶來多項創新的食魚教育產品和服務，一樓是魚種介紹、永續海鮮選擇方式，二樓介紹台灣東部常見的漁具和漁法，提供雙語導覽，讓國內外遊客都能深度認識七星潭。

館內也有多種海洋特色伴手禮、文創商品等，以在地大宗魚種「鰹魚」製成的鹹甜爆米花還有榮獲今年世界琴酒金獎，極具特色的「七星潭鰹魚琴酒」，也提供在地捕撈鮮魚製作的多種魚點心，像是鮮魚一口酥、魚鬆奶蓋紅茶、鰹魚琴通寧調酒等，透過食魚，引導遊客認識海洋保育的重要性。

黃紋綺觀察，七星潭其實有不少外國人，但缺乏雙語引導，這次規畫食魚體驗館特別規畫雙語導覽，希望讓更多國際觀光客了解這片海灣的文化與歷史。

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七星潭是花蓮人氣景點，海洋美景吸引大批國內外遊客。記者王燕華／攝影
七星潭是花蓮人氣景點，海洋美景吸引大批國內外遊客。記者王燕華／攝影
「洄游吧」將七星潭遊客中心打造為食魚體驗館，今天重啟開幕。記者王燕華／攝影
「洄游吧」將七星潭遊客中心打造為食魚體驗館，今天重啟開幕。記者王燕華／攝影

伴手禮 地震 太魯閣 文創 景點 花蓮

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