薄柔纜奉獻花東偏鄉醫療40年 繪本紀念奉獻精神

花蓮門諾醫院創辦人薄柔纜醫師曾說過「去美國很近，來花蓮很遠」，感動許多醫師投入偏鄉服務，為延續薄柔纜奉獻精神，台灣教會公報社出版「這是我們的醫院」繪本。

門諾醫院今天下午舉行繪本發表及贈書儀式，門諾醫療法人總執行長張文信說，薄柔纜在資源匱乏的年代為偏鄉地區的醫療無私奉獻，透過繪本將薄柔纜的故事傳遞給下一代。

「這是我們的醫院-薄柔纜醫師的故事」繪本為中英文精裝版，繪本總策劃盧俊義長期投入兒童宗教教育教材編纂，他說，透過繪本將聖經故事與在地故事連結，延續這段美好的故事。

繪本內容講述，1950年韓戰爆發，薄柔纜接到醫療兵徵召令，選擇以替代役的方式奉獻所學，27歲來到台灣東部，加入門諾山地巡迴醫療隊，投入偏鄉醫療，創建門諾醫院。

看到花蓮、台東醫療資源缺乏，薄柔纜曾說，很多台灣醫師覺得花蓮很遠，寧願去美國行醫，也不願到花蓮，他一待就是40年，直到68歲退休後才回到美國，2019年病逝，享耆壽93歲。

繪本中以簡單易懂的文字及精美插圖，呈現薄柔纜當時行醫的艱困，在拼湊搭建的手術室開刀，不時有蒼蠅、蚊蟲飛來，護士得肩負打蒼蠅的工作；當時沒有麻醉師協助，開刀到一半，曾有助理被揮發的麻醉藥麻醉倒地。

87歲的賴月清曾是薄柔纜的外科助理，她看著繪本內容回憶，薄醫師只要進入開刀房，就不吃飯、不上廁所也不休息，若要開整天，最多就是喝幾口牛奶。

賴月清說，自己書讀得不多，但薄醫師不嫌棄她，甚至培養她成為外科助理，今天特別回來參加繪本發表會，要多拿幾本書，讓協助教會宣道的兒子帶到國外給小朋友看。

門諾醫院為讓更多花蓮孩子認識薄柔纜，特別贈送繪本給花蓮縣教育處、新象協會及花蓮福園新生命小組共250本，希望繼續傳遞薄醫師為偏鄉醫療奉獻的精神。