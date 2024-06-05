夢幻鯨魚海大公車亭今啟用 結合中華電信物聯網智慧化

中華電信處認養國立台灣海洋大學濱海校區公車亭，今天下午啟用，正面主視覺是一隻夢幻鯨魚，呈現基隆在地海洋生態永續特色，屋頂也增加波浪紋造型與加強燈光設計。公車亭還導入防災預警功能，結合用中華電信物聯網技術，可進行火災偵測和通報的智慧應用。

基隆搭乘公車的人口比率全台第二，僅次於台北市，基隆市長謝國樑推動城市美學，透過副市長邱佩琳與國內大型企業商談合作，中華電信認養的公車亭為第4座。

邱佩琳表示，市府媒合企業，為市民打造出具企業時尚設計，又不失家居溫馨的候車環境，同時也提升基隆觀光軟實力，吸引外地遊客朝聖打卡。

候車亭鄰近海洋，正面主視覺鯨魚，屋頂也增加波浪紋造型與加強燈光設計，整體外觀及功能圍繞著海洋主題展開。中華電信基隆營運處副總經理林佳儒表示，此次公私協力合作，不僅提升公共運輸服務品質，同時還融合在地海洋特色。

公車亭很智慧化，利用中華電信物聯網技術，結合AI和熱顯像技術判斷現場熱源，可做火災先期偵測和通報應用。

基隆市政府1年內，與企業合作認養4座公車亭，包含和泰汽車在海洋廣場對面所認養的城隍廟前公車亭、元大銀行在義一路與信五路口認養的基隆分行前公車亭，以及台灣農畜產公司在和平橋頭一處老舊站牌，打造為「熱狗舖」公車亭，與正濱漁港彩色屋相互輝映。