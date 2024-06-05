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繪本紀念貢獻 助手憶門諾創院長薄柔纜忙開刀醫人無數

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台灣教會公報社為紀念薄醫師對東台灣偏鄉醫療的貢獻，出版「這是我們的醫院—薄柔纜醫師的故事」繪本，門諾醫院捐出250本給小朋友。記者王思慧／攝影
台灣教會公報社為紀念薄醫師對東台灣偏鄉醫療的貢獻，出版「這是我們的醫院—薄柔纜醫師的故事」繪本，門諾醫院捐出250本給小朋友。記者王思慧／攝影

門諾醫院創院院長薄柔纜醫師陪伴花蓮逾40年，曾說「去美國很近，來花蓮很遠」，感動許多醫師投入偏鄉服務，台灣教會公報社介紹薄柔纜的成就出版繪本，院方捐250本給小朋友。曾跟著薄醫師行醫的助手賴月清說，薄醫師開刀很辛苦，沒有看過他上廁所，救了許多病患，非常偉大。

薄柔纜出生自1926年，27歲開始在花蓮行醫，直到1994年、68歲才退休返美，他跋山涉水進入偏遠地區行醫，並在1954年成立基督教門諾會醫院，只收1元為原住民看病，醫人無數。薄柔纜曾感慨地說，「台灣的醫師來花蓮很遠，去美國很近」，顯現台灣偏鄉缺乏醫師困境，成為他廣為流傳的名言。

台灣教會公報社為紀念薄醫師對東台灣偏鄉醫療的貢獻，出版「這是我們的醫院—薄柔纜醫師的故事」繪本中英文精裝版，描述薄醫師在花蓮篳路藍縷，從巡迴醫療工作，到創立門諾醫院，並擴大醫院規模。繪本選在今天薄醫師冥誕，在他一手創設的門諾醫院舉行發表會，繪本總策畫盧俊義牧師表示，期盼這是今年最好的讀本。

過去是薄柔纜的外科手術助手、87歲賴月清回憶，薄醫師每天開刀很辛苦，自己沒有看過他離開手術台上廁所，也很少用餐；如果要開一整天的手術，會請妻子送牛奶，趕快把口罩暫時拿下來喝幾口，又繼續開刀，在台灣可能找不到這種醫師。非常感謝薄醫師的用心與細心，特別索取繪本，要給兒子帶去泰國宣教。

門諾醫院為讓更多孩子認識薄柔纜醫師，特別贈送繪本給花蓮縣教育處、新象協會以及花蓮福園新生命小組共250本，讓薄醫師當年為偏鄉醫療奉獻的精神向下紮根。

門諾醫療法人總執行長張文信表示，感謝教會公報社與盧俊義牧師出版繪本，把愛台灣宣教士的精神透過兒童繪本，鼓勵學生利用專業，帶著愛心在台灣耕耘，最重要是有一顆愛上帝、愛台灣、愛土地的心，把薄醫師的精神延續下去。

門諾醫院創辦人薄柔纜醫師（左）在花蓮行醫超過40年，為偏遠地區民眾治療。圖／門諾醫院提供
門諾醫院創辦人薄柔纜醫師（左）在花蓮行醫超過40年，為偏遠地區民眾治療。圖／門諾醫院提供
門諾山地巡迴醫療隊早年由薄柔纜（中間白衣者）帶領，到東部山地部落為原住民看病，吸引許多患者求診。圖／門諾醫院提供
門諾山地巡迴醫療隊早年由薄柔纜（中間白衣者）帶領，到東部山地部落為原住民看病，吸引許多患者求診。圖／門諾醫院提供
門諾醫院為讓更多孩子認識薄柔纜醫師，特別贈送250本繪本給新象協會等單位。記者王思慧／攝影
門諾醫院為讓更多孩子認識薄柔纜醫師，特別贈送250本繪本給新象協會等單位。記者王思慧／攝影
過去是薄柔纜的外科手術助手賴月清回憶，薄醫師每天開刀很辛苦，自己沒有看過他離開手術台上廁所，也很少用餐，非常感謝他的用心與細心。記者王思慧／攝影
過去是薄柔纜的外科手術助手賴月清回憶，薄醫師每天開刀很辛苦，自己沒有看過他離開手術台上廁所，也很少用餐，非常感謝他的用心與細心。記者王思慧／攝影
花蓮門諾醫院創院院長薄柔纜醫師在偏鄉行醫超過40年，醫人無數。圖／門諾醫院提供
花蓮門諾醫院創院院長薄柔纜醫師在偏鄉行醫超過40年，醫人無數。圖／門諾醫院提供

偏鄉 原住民 愛心 手術 花蓮 醫師

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