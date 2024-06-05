因應地方災後復建需求 工程會：花蓮漁港經費一次到位

行政院政務委員兼工程會主委陳金德，5日前往花蓮漁港視察公共設施震損情形及指示後續辦理方向，對於工程會有考量花蓮漁港搭配旅遊振興的策略，將花蓮縣原本規劃分2次提報的工程，併為一次到位核定經費約3500萬元，提前辦理了賞鯨樓梯及鋼樓梯等設施，來保障遊客及漁民上下船安全。

陳金德指出，花蓮漁港一年的漁產量接近2,000公噸，創造了2.14億元的產值，亦兼具賞鯨和觀光漁市的功能。疫情前，每年賞鯨的人次可達20萬人，為了迎接即將到來的旅遊振興和賞鯨旺季，工程會在辦理遭受0403地震災害的復建工程現勘時，特別考量碼頭因地盤隆起而產生的高低差問題，增加了45座鋼爬梯、3座賞鯨船樓梯，以及岸邊的防撞輪胎等復建工項，以保障漁民與遊客上下船的安全，並於5月24日審議核定花蓮縣復建工程所需經費總計約6.26億元。另，陳金德於現場瞭解地方需求後，也請縣府善用發包策略，可以先行緊急修復階梯，確保賞鯨季順利開啟，為當地注入經濟活力。

另外，陳金德亦赴花蓮商港瞭解震損情形，並表示，花蓮商港為東部海運貨物進出之國際商港，每年裝卸達912萬噸的貨物，除此之外，港口還兼具觀光遊憩的功能，每年吸引約1.8萬名國際郵輪遊客到訪。花蓮商港同樣受0403地震影響，造成許多碼頭受損，面積高達7.1萬平方公尺。災後港務公司迅速投入5.38億元進行碼頭的復建工程，並展開港區水深測量及貨運設施搶修等工作，在旅運上免收碇泊費及旅客服務費等，以提升郵輪到靠意願。陳政委於現場除肯定港務公司的積極性之外，也提醒在施工期間要注意調整人流、車輛和機械設備的動線，確保碼頭裝卸作業的正常運轉和動線安全。

行政院為協助花蓮災民能盡早回歸日常生活，除由院長卓榮泰親自擔任「0403 花蓮地震專案小組」召集人之外，也責由陳金德及工程會進行追蹤列管各項復原議題，陳金德今日除至花蓮港訪視，亦到花蓮重建辦公室聽取家園重建方案，請行政院東部聯合服務中心與重建辦公室合作，提供「單一窗口、全站式服務」，並對於在第一線協助災民重建家園的人員予以勉勵打氣，要站在民眾立場給予協助，加強宣導讓民眾知道行政院的作為，相信在中央與地方同心協力，全力推動花蓮重建復原及產業振興之下，將助於花蓮地區早日走出災區影響，重拾往日的活力。