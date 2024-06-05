40年沒換…基隆藍底白字門牌破損難辨 將花2千萬全面更新

基隆市多雨潮濕，很多地方面海鏽蝕嚴重，和平島地區就有不少門牌破損、模糊難辨，街道名稱、號都分不清，藍底白字門牌已近40年未全面更新，議員促市府加快腳步換新。市府今年編列70萬元規畫費設計新門牌，全市7區約19萬5千面門牌，將在民國114、115年，花費2450萬元全面換發。

基隆目前的藍底白字鋁製門牌老舊不堪，因靠海又多雨，有的破損不堪、模糊難辨，有如一塊廢鐵，甚至不見多年，不少郵差、快遞、外送員找不到住址。

和平島因位在海邊，附近民宅長年受海風吹襲，很多藍底白字鋁製門牌殘破不堪，不少門牌甚至早掉了多年也沒有補上，除了當地人，外地客不容易找到住址。還有不少地方都有類似情況，不少民眾認為，門牌要換新的，才會讓人找到要找的地址。

市議會今天審議通過府民政處所提規畫門牌新樣式70萬元追加經費。市議員陳冠羽說出，很多縣市門牌更新後發生悲劇，民眾不埋單、郵務工作被延宕，主要是因門牌辨識度差，甚至還褪色，使用度高是最重要的，應納入郵務士的經驗，孕能符合需求。

市議員鄭愷玲表示，建議全市統一一次換新，不必分2年。議員連恩典表示，很多店家沒有掛門牌，市府應統一懸掛高度或位置，民眾找門牌才會方便。

民政處長張淵翔表示，基隆門牌已近40年沒有換新，市長謝國樑訪視基層屢獲很多民眾反映，門牌辨視度幾乎消失，市府編列70萬元追加預算規畫門牌新樣式，7月規畫設計，全市7區約19萬5千面門牌，將在114、115年共編列2450萬元全面換發。

張淵翔說，這次全面汰換會特別注意材質，功能性好比較重要，美觀其次，掛立方式也會一併研究。民眾如要自己申請換換發，目前是一面50元，門牌自治條例修正已進入法規審議，將會配合新的門牌擬定新收費標準。

民政處表示，傳統有不要「四」等數字忌諱，編釘門牌巷、號碼如4、44等號碼，得抽空不編，已編釘之門牌號，如房屋所有權人申請變更，得由戶政事務所逕行認定。