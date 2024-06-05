基隆東岸商場訴訟再登場 NET與商家簽約內容成攻防焦點

基隆地方法院今天審理確認東岸商場所有權訴訟，主富服裝公司（NET）與進駐商家簽訂契約，將隨大日與市府終止合約而終止成為攻防焦點。市府律師葉慶元在庭外說，合約內容顯示大日沒續約，NET不能占據商場，甚至要求進駐廠商不遷出，不繳租金給微風。NET律師陳義文表示，公司擁有建物，但土地是國家的，考量風險才有這樣的條文。

基市府先前委由大日公司經營東岸停車場，大日找來NET成為協力廠商，增建商場並負責營運。市府與大日合約去年底終止，重新招商改由微風集團進駐，引發市府、大日和NET對簿公堂。

NET以基隆市政府為被告，訴請法院裁判東岸商場2至4樓所有權。市府反訴NET占用商場，要求返還。基隆地方法院4月17日第1次開庭審理，今天上午9點半開第2次言辭辯論庭，中午結束。

葉慶元說，大日跟市府的契約講得很清楚，如果沒有續約的話就是終止，大日必須要無條件返還。大日跟NET的契約也寫得很清楚，如果大日沒有獲得契約的話，雙方的合約就是終止。NET跟下包廠商的契約也寫得很清楚，如果大日跟市府沒有續約的話，就視同終止。

葉慶元認為，這些契約文件都顯示NET沒有權力，在大日沒有續約的情況下繼續占據商場，拒絕返還，甚至要求下包廠商也都不要遷出，也不要繳把租金給微風，這都是違反自己的合約跟法律規定。

陳義文表示，NET縱使擁有建物所有權，但畢竟土地是國家的。取得土地使用權限合法狀態，當然可以安心營業，可是如果土地使用有爭議，建物是我們的，還是要跟市府、大日去解決這件事情。在沒有辦法確保永遠享有土地使用權年限狀態下，NET在跟進駐廠商簽約時，當然會一併看待土地所有權，才不會產生糾紛。