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宜蘭烏石港製冰廠動土 2年後完工滿足溪北1.5萬噸需求

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭烏石港漁汛期常駐超過300艘漁船，卻沒有設置製冰廠，整個溪北地區每年約有9500噸冰塊缺口，地方盼望興建製冰廠已久，今天動土，預計2年後完工。記者陳敬丰／攝影
宜蘭烏石港漁汛期常駐超過300艘漁船，卻沒有設置製冰廠，整個溪北地區每年約有9500噸冰塊缺口，地方盼望興建製冰廠已久，今天動土，預計2年後完工。記者陳敬丰／攝影

宜蘭頭城鎮烏石港是東部唯二第一類漁港，漁汛期常駐超過300艘漁船，卻一直沒有製冰廠；溪北地區每年冰塊需求量為1萬4500噸左右，現有量能只能製造5000噸，不足的部分只能從溪南運輸。烏石港製冰廠今天動土，預計2年後完工，將可滿足溪北地區漁民的製冰需求。

頭城區漁會指出，頭城約有1萬名漁民，出海作業需要大量冰塊，但溪北僅大溪、梗枋2漁港設有製冰廠，設施都將近40年，製冰效能有限，年產量約為5000噸，尚有9500噸缺口，只能從溪南的龍德工業區運冰，增加漁民作業成本，也影響魚貨新鮮度。

頭城區漁會與縣府長年爭取在烏石港興建製冰廠，2020年獲漁業署核定補助興建，原本預計2022年完工，受到疫情影響與原物料波動，期程不斷展延，總預算也從1.2億元上升到1.68億元，今天終於舉行動土典禮，漁業署主任秘書繆自昌、宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德等人到場。

製冰廠位於烏石港安檢所附近，靠近烏石港船舶加油碼頭，占地625平方公尺，預計分為地上4層樓的製冰廠與地上2層樓的碎冰塔，總樓地板面積1483平方公尺。建築師說明，製冰廠1、2樓製冰，3、4樓將製好的冰塊再次冷凍加固，通過滑冰道輸送到碎冰塔，再連接到停放於碼頭的漁船上。

頭城區漁會總幹事陳秀暖表示，預計工期為500個工作天，總經費1.68億元由漁業署、縣府與頭城區漁會分攤，若工程順利，約2年後就可以完工試營運；新的製冰廠每年預計可生產1萬5000噸冰塊，儲存量則為600噸，足可應付整個溪北地區的漁業用冰。

宜蘭縣府指出，烏石港目前的設施包含漁貨直銷中心、加油加水站、漁船上架場、整備場等，也兼具觀光產業，每年吸引30萬人次賞鯨或登龜山島，創造上億元產值，盼製冰廠完工後不僅讓漁民工作更加便利，也讓港口機能更完善，串聯石城、大里、梗枋、大溪、外澳等頭城五漁鐵計畫。

新的製冰廠位於烏石港安檢所附近，占地625平方公尺，預計分為地上4層樓的製冰廠與地上2層樓的碎冰塔，總樓地板面積1483平方公尺。記者陳敬丰／攝影
新的製冰廠位於烏石港安檢所附近，占地625平方公尺，預計分為地上4層樓的製冰廠與地上2層樓的碎冰塔，總樓地板面積1483平方公尺。記者陳敬丰／攝影
宜蘭烏石港製冰廠動土典禮，漁業署主任秘書繆自昌（左三）、縣長林姿妙（左一）、頭城區漁會總幹事陳秀暖（左二）等人出席。記者陳敬丰／攝影
宜蘭烏石港製冰廠動土典禮，漁業署主任秘書繆自昌（左三）、縣長林姿妙（左一）、頭城區漁會總幹事陳秀暖（左二）等人出席。記者陳敬丰／攝影
製冰廠示意圖，水在製冰廠凍結成冰，通過滑冰道輸送至碎冰塔，碎成作業用大小再送到停泊港邊的漁船。記者陳敬丰／翻攝
製冰廠示意圖，水在製冰廠凍結成冰，通過滑冰道輸送至碎冰塔，碎成作業用大小再送到停泊港邊的漁船。記者陳敬丰／翻攝

冰塊 漁業署 漁民

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