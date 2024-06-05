衝刺訂房率花蓮旅宿祭優惠 夏戀嘉年華獨立樂團打頭陣

振興方案上路5天，花蓮旅宿訂房率短期不見起色，端午連假仍不到1成，多家業者紛紛加碼推出優惠方案，福容花蓮店市景房買一送一，搭配振興補助每人每晚最低625元起；花蓮縣政府7月舉辦夏戀嘉年華等一連串大型旗艦活動，也正規畫結合住房，推出優惠方案，盼把住房率拉起來，其他消費也能連動跟著回溫。

福容飯店花蓮店表示，中央從6月起補助住宿最高1000元，雖有詢問電話，多半是7月甚至延到8月入住，6月仍舊低迷，即使端午節有3天連假，住宿率約2成。

福容花蓮店震後已推出「好想洄家、花蓮加油」方案，住房原價3861元，持火車票、機票、加油發票現折880元，可再享振興補助；近日再推第二波好康，加入享福卡會員，兩人成行入住市景客房，原價4500元（不含早餐），買一晚再送一晚，搭配振興補助後每人每晚最低625元起，買一送一專案每天限量六間，限時販售到8月底，入住使用花蓮振興補助可獲贈大禮包，即日起至9月30日使用官網、電話、享福卡APP訂房可抽大獎。

位於中南區的瑞穗天合國際觀光酒店表示，觀光署6月推出振興花蓮獎勵旅遊後，已有上百筆散客使用獎勵優惠；此外，震後努力拓展南部客群，端午連假住房率達6成，雖有起色，但與以往同期有一段差距。

瑞穗天合推出「快樂加倍」方案，城堡精緻客房原價一泊二食1萬元加1成，加碼折扣1000元，並同步適用觀光署住宿優惠，還有升等、加贈輕食券等優惠。

花蓮縣政府7月起推出多個大型活動，第一波是3日至7日的夏戀嘉年華，前兩天將由獨立樂團打頭陣，邀請宇宙人、理想混蛋、麋先生、康士坦的變化球等深受年輕人歡迎的10組樂團，要讓樂迷一次聽過癮。

同步啟動的還有7月3日至8月11日在壽豐鯉魚潭風景區登場的「2024花蓮紅面鴨FUN暑假」，有紅面鴨、部落守護貓頭鷹、花蓮縣鳥朱鸝在鯉魚潭面上展出，搭配星空煙火秀、無人機秀，劇團演出。

縣府觀光處長張志翔說，觀光占花蓮產業7成，是火車頭，這次地震重創觀光，衝擊遠超過6年前的0206，0206時蘇花公路沒中斷，觀光仍受影響，一直到該年7月才恢復正常。依照上次經驗，這次至少要4到6個月，更何況目前交通都還是很大的問題。

張志翔表示，縣府從5月10日起就祭出自由行和團遊的補助方案，也透過中央向台鐵爭取增開觀光專列，或者加開班機，降低交通的影響，並規畫18條安心旅遊路線，努力宣傳依然美好，訂房率尚難回溫，主要還是因為近日餘震、落石，國人旅遊信心沒恢復。