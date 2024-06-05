基隆創新配鄰長每輛8萬電動車惹議 4千萬預算遭提大會討論

基隆市政府民政處此次追加減預算編列3千萬元，購置369輛電動車，每輛評估要8萬元，其中150輛供區公所、里幹事使用，但其中219輛是提供鄰長申請使用，議員認為鄰長服務的範圍步行可及，質疑合法性及必要性，今天預算審查時，主席裁定電動車相關預算共4千多萬元全提大會討論。市府民政處表示，鄰長也配車是創新作法，採申請制，協助里長執行公務。

議員張之豪表示，一般市區每位鄰長管的只有幾十戶，有的只管2棟大樓，執行任務時走路上下樓就可以到達，使用電動車的機率是零，但如果漁村如長潭里距離長可能就比較用得到，基隆每個鄰里狀況不一樣，市府是一視同仁還是有特定對象沒有說清楚 ，建議送大會。

議員陳冠羽說，新北市里長公務機車放在公共空間，新北市地方大可以放，但也沒有發給鄰長，配給鄰長使用合法性有問題，內政部尚未回覆，預算今天預算過了，中央後來不同意，恐引抱怨，停放和管理都沒有配套，政策太倉促。

議員張顥瀚表示，未來鄰長的月資費誰要付？市府並沒有說明，鄰長如果要自己付，而里長是市府付恐會有爭議。議員洪森永表示，鄰長的機車也是登記在區公所，萬一中央不同意，不是自找麻煩，建議計畫把鄰長刪去，這是市長要做面子給鄰長，建議送大會。

議員吳驊珈表示，內政部尚未回覆是否合法，要求等內政部回覆後才能動支預算。議員呂美玲認為，鄰長電動車可以配發，但月資費建議要自己付，否則如何區分公務和私務？

市府民政處長張淵翔說，在一般行政費用，編列3千萬元針對區公所及鄰長電動機車，分成領牌作業費、保險、購置以每輛8萬元來估價，區公所、里幹事等共使用150萬，其他提供鄰長申請，由里辦來申請，不是每鄰都發，仍為區公所財產，由里鄰長借用。

里長部分，新北市已有購燃油車給里長使用，但不是用電動車。近期高雄市有購置電動車給里長使用。發給鄰長是基隆創新的作為，已發文內政部和主計單位函請解釋，但尚未獲書面答覆。