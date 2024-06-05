東岸商場是誰的？NET對上基市府 今再開言辭辯論庭攻防

主富服裝公司（NET）以基隆市政府為被告，訴請法院裁判東岸商場2至4樓所有權。市府反訴NET占用商場，要求返還。基隆地方法院4月17日第1次開庭審理，雙方律師針對所有權歸屬、2至4是否為獨立空間、NET是否獨立出資等爭點陳述意見後結束，今天上午9點半開第2次言辭辯論庭。

基隆前市長林右昌任內用OT案（營運、移轉）依促參法招商，2016年起負責營運東岸立體停車場5年。當時建物為地上1層、地下4層。1樓的頂樓為廣場，在地人多稱為東岸廣場。大日得標後負責經營地下停車場，後來引進NET經營1樓空間，後來又增建2至4樓。

契約快屆滿時，大日依契約優先續約，從2021年起營運3年。基市府去年底重新招商時，微風集團出線。NET主張獨自出資興建2至4建物，擁有產權，質疑市府今年2月1日凌晨強行點交2至4樓資產違法，訴請基隆地院確認所有權。

東岸商場產權和經營權引發基市府、NET和大日公司間多件官司。NET提起所有權確認官司，法院4月17日召開言詞辯論庭，基市府提出反訴，要求大日返還建物，大日也指具利害關係，用參加人身分委由律師出庭。各方陳述意見後，今天再次開庭。

NET也控告大日「口頭承諾」，把東岸商場2至4樓建物移轉市府侵權，提告求償。基隆地院4月30日開庭時，對NET因建物所有權喪失向大日問責，感到「百思不得其解」。NET委任律師當庭聲請停止訴訟程序，審判長諭知中止訴訟，待NET與基市府的訴訟有了結果再審。

大日訴請基市府給付興建東岸商場2至4樓建物，基隆地院5月23日開庭。大日主張市府委託大日增建商場，後來由NET負責興建，但大日以租金折抵方式出資約9000萬元，並訴請市府給付部分款款。市府否認有委任興建契約，並指大日口頭承諾負擔興建費用，並在OT營運契約期滿，無償將建物移轉給市府。

大日律師當天也聲請暫停訴訟，待NET與市府的官司宣判後再行審理，但市府律師不同意。審判長認為2起案件沒有必然的關係駁回，本案辯論終結，6月21日宣判。

大日公司另提出與被告基隆市政府間確認優先訂約權等事件，基隆地方法院排定11日上午10點第9法庭行準備程序。