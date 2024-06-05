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看見幸福台灣／基隆市長謝國樑射三箭 推有感政策

經濟日報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市長謝國樑。基隆市政府／提供
基隆市長謝國樑。基隆市政府／提供

基隆市長謝國樑以「有愛城市」作為市政主軸，提出的「親子照護平台」、「基隆市政府與柏克萊合作開課程」、「取締改裝車寧靜街坊專案」三大幸福政策讓民眾有感。

謝國樑說，他讓半夜病急求醫的家長能夠快速得到幼兒醫療諮詢，也為基隆學子引進國際級教育資源，更嚴格取締改裝車輛還給市民安靜的生活環境，讓基隆成為適合安居樂業的亞洲最有愛城市。

基隆市幸福政策
基隆市幸福政策

謝國樑說，很多家長在半夜面臨小孩有病痛，又因為診所休息，想要尋求醫療諮詢，卻又不知該如何是好。市府因此首創「親子照護LINE線上照顧諮詢平台」，由具有處理兒童相關疾病專業醫師及護理人員提供線上諮詢服務。市府主要針對醫療院所休診的晚間8時至隔日上午8時以及周末假日，此外還有衛教專區可提供即時性衛教內容，也可查詢相關兒童就醫資訊。

謝國樑提到，為提供基隆高中生AI與STEM課程學習，並鼓勵優秀基隆學子在地就學，自己上任第一年拜訪「加州大學柏克萊分校」的實驗室，與計畫負責人Allen Yang教授提到，有關美國及國際頂尖高中生的合作案，期望將國際高中生頂尖課程引進基隆教育資源。

基隆市府首度與柏克萊合作，ROAR Academy課程，邀請其專業師資，以遠距教學授課，課程獲得熱烈回響，249名高中生報名，選出30位學員，接受十天的線上課程，在完訓後獲得加州大學柏克萊分校頒發證書，協助學生構建學習歷程，獲得家長好評。

去年11月實施「寧靜街坊」噪音車輛防治計畫，在2月祭出最高罰鍰可到1.2萬元。「寧靜街坊」滾動式調整，讓攔查地點靈活彈性，獲得市民與民代支持。（系列完）

柏克萊 高中生

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