快訊

若兩岸衝突…魏哲家：台積產線難搬離 黃仁勳：異地複製太困難

今天「芒種」雲多偶雨 吳德榮：端午連假滯留鋒防雷雨

北京若侵略台灣 拜登：美軍派不派兵差很大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看見幸福台灣／基隆…有愛城市 永續領航

經濟日報／ 記者許如鎧／台北報導
根據「2023縣市幸福指數大調查」，基隆市以35.04的總分排名第20名。基隆市政府／提供
根據「2023縣市幸福指數大調查」，基隆市以35.04的總分排名第20名。基隆市政府／提供

台灣最北端的基隆市，近年在市府努力之下，持續推動永續環境、吸引青年返鄉築夢、強化觀光形象，並提升教育品質、深耕文化建設，要打造基隆成為「有愛城市」。

根據「2023縣市幸福指數大調查」，基隆市以35.04的總分排名第20名。從政府統計數據來看，在空氣品質為指標的「環境領域」，基隆市以第四名的成績名列前茅，由於近年加速推動永續，也推動公益青年就業電動機車補助計畫，並增設充電樁、充換電站等，生活環境升級備受肯定。

基隆幸福座標
基隆幸福座標
而在「暴力犯罪發生率」與「家戶連網比率」兩指標，也均以第八名的成績列於中前段班，是基隆民眾安居樂業的重要基石。

基隆市長謝國樑曾表示，基隆會以「三大一流目標」為發展方向，除了積極推動「行人友善城市」，還有「室內兒童樂園」，及規劃引進水陸觀光巴士打造「一流海港城市」。

謝國樑表示，鑒於基隆的多雨氣候，市府團隊持續打造室內空間。自第一座室內兒童樂園於2023年3月30日正式啟用以來，目前基隆已開放五座室內兒童樂園，可以上網免費預約登記，每一所都有不同特色及設施。

另外基隆市也計畫引進水陸觀光巴士，將參考國際城市的成功經驗，為城市觀光再添風采。

為了強化基隆市的觀光形象，近年包括「愛來基隆」跨年煙火秀、基隆光影節、舉辦基隆滷肉飯王者爭霸等活動，皆吸引觀光人潮，打響城市知名度。

此外，謝國樑也曾指出，深化區域合作有其必要，基隆身處基北北桃首都生活圈，要以創意行動帶領基隆擁有首都圈資源。在2023年7月1日起，基北北桃1,200月票正式啟用，境內捷運、輕軌、機捷、公車、台鐵、客運及YouBike公共自行車都可不限次數搭乘，強化基隆的交通易達性，進一步深化基隆與首都生活圈的連結。

依據2023縣市幸福指數大調查，在政府統計部分，基隆市整體排名第13名，其中基隆市以空氣品質指標表現最好，而「暴力犯罪發生率」與「家戶連網比率」、「15歲以上大專及以上學歷人口比率」三指標也擠進前十。至於民調部分，指數平均分數為18.24分，整體排名第20名。其中，民眾對於「家庭經濟」滿意度相對較高，位居第11名，但在社會聯繫、工作與生活平衡滿意度偏低。

觀光

延伸閱讀

山崩威脅不只一處 謝國樑爭取中央補助建構監測系統

新聞幕後／罷侯喊卡、拆樑升溫 謝國樑成青鳥怨恨轉移出口？

影／痛批罷免謝國樑荒謬 黃健庭：跟罷侯友宜一樣沒正當性

青鳥行動催出罷樑連署破萬還差4萬 謝國樑：專心市政

相關新聞

看見幸福台灣／基隆…有愛城市 永續領航

台灣最北端的基隆市，近年在市府努力之下，持續推動永續環境、吸引青年返鄉築夢、強化觀光形象，並提升教育品質、深耕文化建設，...

看見幸福台灣／基隆市長謝國樑射三箭 推有感政策

基隆市長謝國樑以「有愛城市」作為市政主軸，提出的「親子照護平台」、「基隆市政府與柏克萊合作開課程」、「取締改裝車寧靜街坊...

基隆民調被質疑？學者：設計尚算嚴謹、有科學基礎

基隆市政府委託戴立安、畢肯市場執行施政滿意度民調，詢問近期基隆新聞事件與市政的相關看法。學者表示，題目尚算嚴謹...

太鴨霸！簡易碼頭被遊艇圍「ㄇ字型」占用營業 宜縣府下令拆除

從五結大閘門至冬山河口，發展出包船遊玩近海景點，最近有遊艇業者利用宜蘭五結簡易碼頭做生意，私設鐵架圍欄與浮桶，遭當地漁民...

花蓮環保局每天燒200噸垃圾 富里鄉拚2年零堆置

花蓮富里鄉羅山區域掩埋場飽和，垃圾堆置待送台泥花蓮廠區焚燒，居民抱怨天熱產生異味，鄉公所獲環境部785萬元補助，改善堆置...

宜蘭東岳湧泉6月21日再開 未受地震影響仍憂鄰避效應

宜蘭南澳鄉東岳湧泉每年夏天開放入園，今年6月21日再次開放，目前正招收攤販進駐，預計收10攤。鄉公所表示，湧泉沒有受到4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。