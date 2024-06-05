看見幸福台灣／基隆…有愛城市 永續領航

台灣最北端的基隆市，近年在市府努力之下，持續推動永續環境、吸引青年返鄉築夢、強化觀光形象，並提升教育品質、深耕文化建設，要打造基隆成為「有愛城市」。

根據「2023縣市幸福指數大調查」，基隆市以35.04的總分排名第20名。從政府統計數據來看，在空氣品質為指標的「環境領域」，基隆市以第四名的成績名列前茅，由於近年加速推動永續，也推動公益青年就業電動機車補助計畫，並增設充電樁、充換電站等，生活環境升級備受肯定。

基隆幸福座標 而在「暴力犯罪發生率」與「家戶連網比率」兩指標，也均以第八名的成績列於中前段班，是基隆民眾安居樂業的重要基石。

基隆市長謝國樑曾表示，基隆會以「三大一流目標」為發展方向，除了積極推動「行人友善城市」，還有「室內兒童樂園」，及規劃引進水陸觀光巴士打造「一流海港城市」。

謝國樑表示，鑒於基隆的多雨氣候，市府團隊持續打造室內空間。自第一座室內兒童樂園於2023年3月30日正式啟用以來，目前基隆已開放五座室內兒童樂園，可以上網免費預約登記，每一所都有不同特色及設施。

另外基隆市也計畫引進水陸觀光巴士，將參考國際城市的成功經驗，為城市觀光再添風采。

為了強化基隆市的觀光形象，近年包括「愛來基隆」跨年煙火秀、基隆光影節、舉辦基隆滷肉飯王者爭霸等活動，皆吸引觀光人潮，打響城市知名度。

此外，謝國樑也曾指出，深化區域合作有其必要，基隆身處基北北桃首都生活圈，要以創意行動帶領基隆擁有首都圈資源。在2023年7月1日起，基北北桃1,200月票正式啟用，境內捷運、輕軌、機捷、公車、台鐵、客運及YouBike公共自行車都可不限次數搭乘，強化基隆的交通易達性，進一步深化基隆與首都生活圈的連結。

依據2023縣市幸福指數大調查，在政府統計部分，基隆市整體排名第13名，其中基隆市以空氣品質指標表現最好，而「暴力犯罪發生率」與「家戶連網比率」、「15歲以上大專及以上學歷人口比率」三指標也擠進前十。至於民調部分，指數平均分數為18.24分，整體排名第20名。其中，民眾對於「家庭經濟」滿意度相對較高，位居第11名，但在社會聯繫、工作與生活平衡滿意度偏低。