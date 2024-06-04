快訊

想進基北明星高中關鍵在「這1科」 建中、北一女錄取分數恐比去年高

涉包庇應召站業者收賄 北檢約談松山分局2員警

指防疫規定多數編造…美防疫專家佛奇跌落神壇 衛福部曝我國防疫政策這樣制定

太鴨霸！簡易碼頭被遊艇圍「ㄇ字型」占用營業 宜縣府下令拆除

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
遊艇業者未經申請同意，占用宜蘭五結簡易碼頭做起包船生意。縣政府要求業者拆除現場設施，否則將依違反水利法開罰1萬至20萬元，還可連續處罰。圖／讀者提供
遊艇業者未經申請同意，占用宜蘭五結簡易碼頭做起包船生意。縣政府要求業者拆除現場設施，否則將依違反水利法開罰1萬至20萬元，還可連續處罰。圖／讀者提供

從五結大閘門至冬山河口，發展出包船遊玩近海景點，最近有遊艇業者利用宜蘭五結簡易碼頭做生意，私設鐵架圍欄與浮桶，遭當地漁民痛批「鳩佔鵲巢」向縣府投訴。縣府海洋所今表示，業者在河堤內私設浮動碼頭，違反水利法，已要求業者拆除改善，否則可連續開罰，每次罰1萬元。業者回應，今天已經拆除。

「五結大閘門」是宜蘭縣規模最大的閘門，附近簡易碼頭提供漁民停放船隻，當地一帶也算是風景據點。未料，幾個月前被民眾發現停了一艘遊艇，原本不以為意，但後來發現業者架起鐵欄杆，圍成一個「ㄇ字型」，同時也施設浮桶，讓遊客進出遊艇。

業者主打「包船遊近海景點」，從五結大閘門搭遊艇到冬山河河口的體驗，現場設立宣傳看板及通訊電話，據當地漁民表示，遊艇業者進來做生意大約有半年時間，縣議員對此事也曾向縣府反映。

漁民表示，簡易碼頭供大家停船，遊艇業者怎可「佔地為王」？這就像有把公共停車場圍起來，當成自家停車場一樣，太鴨霸了；也有漁民說，碼頭主要是為漁民設置，遊艇業者竟「鳩佔鵲巢」做起了包船生意，很誇張。

縣政府海洋及漁業發展所表示，遊艇業者在五結簡易碼頭私設浮動碼頭，位於河堤範圍內，違反水利法未經許可不得設置，縣府已經會勘並請業者拆除改善，如果再不改善，依水利法可處1萬元至20萬元罰款，還可以連續處罰。

海洋所說，宜蘭共有五結及壯圍兩座簡易碼頭，有鑑於非漁業用船舶也可能開進去停靠，或部分廢棄漁船久停不走，未來有需要建立管理機制，縣政府將訂定「宜蘭縣簡易碼頭使用管理自治條例」，目前已完成草案，將開公聽會聽取各界意見。

遊艇業者未經申請同意，占用宜蘭五結簡易碼頭做起包船生意。縣政府要求業者拆除現場設施，否則將依違反水利法開罰1萬元至20萬元，還可連續處罰。圖／讀者提供
遊艇業者未經申請同意，占用宜蘭五結簡易碼頭做起包船生意。縣政府要求業者拆除現場設施，否則將依違反水利法開罰1萬元至20萬元，還可連續處罰。圖／讀者提供

漁民 碼頭 遊艇

延伸閱讀

推動海洋觀光 斥資10億台中港國際遊艇碼頭即將動工

涉協助朱國榮棄保潛逃 北檢起訴10人

賴清德一手推動「福爾摩沙遊艇酒店」 國宴在此如政績延續

國宴PK／賴清德國宴席開百桌、千名賓客 維安超前部署

相關新聞

太鴨霸！簡易碼頭被遊艇圍「ㄇ字型」占用營業 宜縣府下令拆除

從五結大閘門至冬山河口，發展出包船遊玩近海景點，最近有遊艇業者利用宜蘭五結簡易碼頭做生意，私設鐵架圍欄與浮桶，遭當地漁民...

花蓮環保局每天燒200噸垃圾 富里鄉拚2年零堆置

花蓮富里鄉羅山區域掩埋場飽和，垃圾堆置待送台泥花蓮廠區焚燒，居民抱怨天熱產生異味，鄉公所獲環境部785萬元補助，改善堆置...

宜蘭東岳湧泉6月21日再開 未受地震影響仍憂鄰避效應

宜蘭南澳鄉東岳湧泉每年夏天開放入園，今年6月21日再次開放，目前正招收攤販進駐，預計收10攤。鄉公所表示，湧泉沒有受到4...

宜蘭每年新增250名乳癌患者 全新數位X光乳攝車今啟用

乳癌是女性發生率第一位的癌症，宜蘭每年新增250名患者，平均不到兩天增加1名乳癌患者，縣政府為求早期發現，採購2千多萬元...

專家直言邊坡防範難 北濱海及蘇花等高風險區下雨少走

台2線70公里、基隆潮境路段昨下午2時28分發生山崩，崩坍面積達4個籃球場大。消息震驚各界，也憂心有無可能再發生類似災害...

403地震滿2個月 花蓮車站旅客回來了

403地震已過2個月，台鐵花蓮站旅客數有回升趨勢，花蓮站長楊舜安指出，4月上下車人次只有22萬人次，5月提升到24萬人次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。