太鴨霸！簡易碼頭被遊艇圍「ㄇ字型」占用營業 宜縣府下令拆除

從五結大閘門至冬山河口，發展出包船遊玩近海景點，最近有遊艇業者利用宜蘭五結簡易碼頭做生意，私設鐵架圍欄與浮桶，遭當地漁民痛批「鳩佔鵲巢」向縣府投訴。縣府海洋所今表示，業者在河堤內私設浮動碼頭，違反水利法，已要求業者拆除改善，否則可連續開罰，每次罰1萬元。業者回應，今天已經拆除。

「五結大閘門」是宜蘭縣規模最大的閘門，附近簡易碼頭提供漁民停放船隻，當地一帶也算是風景據點。未料，幾個月前被民眾發現停了一艘遊艇，原本不以為意，但後來發現業者架起鐵欄杆，圍成一個「ㄇ字型」，同時也施設浮桶，讓遊客進出遊艇。

業者主打「包船遊近海景點」，從五結大閘門搭遊艇到冬山河河口的體驗，現場設立宣傳看板及通訊電話，據當地漁民表示，遊艇業者進來做生意大約有半年時間，縣議員對此事也曾向縣府反映。

漁民表示，簡易碼頭供大家停船，遊艇業者怎可「佔地為王」？這就像有把公共停車場圍起來，當成自家停車場一樣，太鴨霸了；也有漁民說，碼頭主要是為漁民設置，遊艇業者竟「鳩佔鵲巢」做起了包船生意，很誇張。

縣政府海洋及漁業發展所表示，遊艇業者在五結簡易碼頭私設浮動碼頭，位於河堤範圍內，違反水利法未經許可不得設置，縣府已經會勘並請業者拆除改善，如果再不改善，依水利法可處1萬元至20萬元罰款，還可以連續處罰。