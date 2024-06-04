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花蓮環保局每天燒200噸垃圾 富里鄉拚2年零堆置

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮富里鄉羅山區域掩埋場飽和，鄉公所改善設施，新推置場可容納300噸垃圾，初估2年內可達到零堆置目標。圖／富里鄉公所提供
花蓮富里鄉羅山區域掩埋場飽和，鄉公所改善設施，新推置場可容納300噸垃圾，初估2年內可達到零堆置目標。圖／富里鄉公所提供

花蓮富里鄉羅山區域掩埋場飽和，垃圾堆置待送台泥花蓮廠區焚燒，居民抱怨天熱產生異味，鄉公所獲環境部785萬元補助，改善堆置場設施。鄉長江東成說，新推置場可容納300噸垃圾，每月產約150噸垃圾，環保局每月可載運約200噸垃圾北上台泥焚燒，初估2年鄉內可達到零堆置目標。

羅山區域掩埋場自1996年設立，在2017年容量飽和不再掩埋，採堆置後轉運焚化處理模式。為改善掩埋場設施，鄉公所今年獲得環境部環境管理署補助，執行優化工程。

江東成表示，垃圾堆置場位置原本靠近路邊，這次改善工程移到內部，地板鋪上水泥防水滲漏，也防臭味飄散，還有新設垃圾暫存堆置區、外側擋土牆改善、地磅優化及沼氣管塔接等工程項目。

江東成說，垃圾堆置場還有100多噸垃圾量，以鄉內1個月120到150噸的垃圾量來看，一周載運2次，一次22噸，每個月可氣化160噸至200噸，只要台泥氣化爐的正常運轉、蘇花公路沒有中斷，以及資源分類做得更徹底，應該再2年垃圾就會燒完，堆置垃圾的時間也會縮短，不會產生垃圾山。

花蓮縣環保局統計，4月新增近5000噸垃圾，啟動緊急應變措施，啟動緊急應變計畫，將垃圾暫置掩埋場或少量送往中區區域掩埋場處理。蘇花公路每日依舊保持限定時間開放，配合管制開放時段，垃圾轉運量至少約200噸。

台泥水泥窯於上月27日完成修復開始運作，氣化爐於29日重新點火，並在30日開始正常運轉，協助解決花蓮縣迫在眉睫的垃圾去化問題。

花蓮縣環境保護局副局長饒慶龍（右）前往台泥公司，關心氣化爐設施恢復運作後情形。圖／花蓮縣環保局提供
花蓮縣環境保護局副局長饒慶龍（右）前往台泥公司，關心氣化爐設施恢復運作後情形。圖／花蓮縣環保局提供

環保局 花蓮

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