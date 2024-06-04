宜蘭東岳湧泉6月21日再開 未受地震影響仍憂鄰避效應

宜蘭南澳鄉東岳湧泉每年夏天開放入園，今年6月21日再次開放，目前正招收攤販進駐，預計收10攤。鄉公所表示，湧泉沒有受到4月連續地震影響，園區狀況、湧泉出水量等一切正常，仍擔憂民眾害怕地震不敢前來；東岳湧泉位於東澳，聯外道路是蘇花公路改善計畫路段，民眾較無須擔心。

東岳湧泉位於東澳國小旁、台鐵北迴鐵路橋下，湧泉全年水溫攝氏14到16度，夏天時沁涼消暑；南澳鄉公所2007年規畫為湧泉園區，逐漸成為暑期熱門觀光景點，2020年受到疫情影響，東岳部落決議封泉，去年一致決議再開，6月1日到10月10日間吸引了超過1萬5000名遊客。

鄉公所今天公告，東岳湧泉園區今年6月21日到10月13日再次開放，也一併公告招收攤販，預計收10攤，以東岳村民優先，其次是南澳鄉民，最後才是外地攤販；通常本地居民就會搶破頭，要抽籤決定，販賣品項是在地特色的飛魚炒辣椒等食物。

公所觀光課指出，開園前已派員大致清理園區環境，也巡視湧泉狀況，目前出水良好，並未受到4月連續地震的影響；另一方面，東岳湧泉位於南澳鄉，不少外地遊客認為有地震風險，其實湧泉所在的東澳村是南澳鄉北側，連通宜蘭的是路況較好的蘇花改，民眾無須過於擔憂地震。

公所預計向原住民族委員會申請撥用園區和停車場用地，通過後就可收取入園費與停車費，用於維護、修繕湧泉園區，由於仍在處理行政程序，今年入園、停車仍全部免費；觀光課也提醒，園區內不可露營、野炊，也盡量不要使用大件露營用具如遮陽傘，以免影響他人。