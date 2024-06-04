基隆民調被質疑？學者：設計尚算嚴謹、有科學基礎

聚傳媒／ 聚傳媒宋思彤編輯
基隆市政府委託戴立安、畢肯市場執行施政滿意度民調，詢問近期基隆新聞事件與市政的相關看法。圖／取自謝國樑市長臉書
基隆市政府委託戴立安、畢肯市場執行施政滿意度民調，詢問近期基隆新聞事件與市政的相關看法。圖／取自謝國樑市長臉書

基隆市政府委託戴立安、畢肯市場執行施政滿意度民調，詢問近期基隆新聞事件與市政的相關看法。學者表示，題目尚算嚴謹，但用字可以再更精修，亦可以再問得更深一些，取得民眾更詳盡的看法。有議員質疑民調真實性，但執行者皆在社會有一定名聲及口碑，建議對科學數字予以尊重。

【民調摘要】

基隆市政府於 5 月 19 日公布「基隆市長施政滿意度民調」，詢問民眾對於近期基隆新聞事件與市政的相關看法。其中包括整體表現、東岸商場經營權爭議、電動機車補助政策、亂丟垃圾的科技執法行動等問題。

調查結果發現，有 51.4% 的民眾滿意謝國樑市長在基隆的施政表現，其中有 13.6% 非常滿意。東岸商場爭議歸屬部分，有 39% 民眾認為現在的基隆市政府與謝國樑必須負最大責任，為所有選項中最多。

【專家分析】

本次〈看懂民調〉專欄，邀請文化大學新聞學系教授莊伯仲，解讀民調的三大爭點，並進行詳細解析。

爭點一：「負責」的定義為何？

由戴立安設計問卷、畢肯市場負責執行的「基隆市政滿意度」民調，將基隆相關的時事入題，並詢問民眾相關的看法，這點值得肯定，題目也尚為嚴謹。

不過，民調詢問「哪一方要負最大的責任」時，就有兩點必須思考。首先，民眾是否真的了解這件事情的來龍去脈？

雖然在民調題組中，有事先詢問民眾「是否知道有這件事」，不過「知道」跟「了解」是有一定程度的差異。或許很多民眾有在網路新聞看到這件事情，但並不了解這件事情的始末。

而「負責」這個用詞的定義又是為何，建議可以再更精確些。畢竟該事件是「現在發生的事」，所以現任的謝國樑市長本來就要負責處理、善後。

另外，尚未定讞的司法案件不宜利用民調詢問誰要負責，可能會干擾檢警或法院的辦案與判決；甚至媒體若拿此份民調數據來報導，就可能形成「媒體審判」的不良風氣，對於司法產生某種程度的壓力。

爭點二：不認同者為何有四成？

民調的第六題詢問民眾：是否贊成基隆市政府放寬電動機車補助條件，並說明擬定放寬的草案細項，換句話說則是詢問「是否支持市府補助電動機車 4 到 6 萬元的做法？」

題目的文字說明政策的草案，並提及民眾只要達成部份條件就能申請，就有機會拿到補助。這樣的文字或許有些許的引導性，不過這是事實，並沒有太主觀或太偏激的用詞，這點倒是還好。

不過觀察民調結果，「不認同」者竟然高達四，包括不太認同的 17.5% 以及很不認同的 24.6%，這點比較令人匪夷所思。畢竟，對一般民眾而言，有這種好康應該會盡量拿才是，為什麼會產生這樣的結果？

建議民調單位之後可另做交叉分析，了解認同者、不認同者的通勤與機車持有情況，或者再追問民眾反對政策的原因為何，才能得到更詳盡的結果。

爭點三：連續詢問三次政治傾向？

民調第十一題詢問民眾的政治傾向，完整題目如下：

請問，社會上大家對政治都有自己看法。一般來講，平常哪一黨的主張比較接近您的想法？【a、若答「中立／不一定／看人不看黨／不知道」，改問「那您平常比較支持哪一個黨」；b、若仍未答特定政黨，續問「那您平常比較支持泛藍、或泛綠」，可勾選「其他泛藍」或「其他泛綠」】

或許大家會不解，為什麼對於政治傾向不表態者要連續追問三次，甚至在最後以泛藍、泛綠的「類二分法」，請受訪者做出選擇。當然，最大的原因就是希望「可以得到答案」。

在台灣政治發展環境中，許多民眾為了表示自己是「中立客觀」的，對於其內心的政治傾向較趨於不表態，亦即所謂的中性選民。不過，台灣並沒有那麼多中性派，反而對於其政治傾向早已有所想法。

因此，早期在做訪員訓練時，通常會希望民眾盡可能回答出來，以受訪者的角度來說可能有點煩人，不過這就是希望能降低不表態率，提高民調的準確度，甚至可以做出交叉分析，得到更多結果。

此外，近期有部分議員質疑民調的真實性與發布動機。由基隆市政府委託製作的民調，確實在選題、以及用字遣詞上會比較溫柔中性，結果應屬可信。尤其本份民調是由戴立安進行題目設計、畢肯市場研究負責執行，兩者皆具有一定的知名度跟口碑，應該多數人都會選擇「相信科學」。

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