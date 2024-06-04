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宜蘭每年新增250名乳癌患者 全新數位X光乳攝車今啟用

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭每年新增250名乳癌患者 ，平均不到兩天就發現1名患者，縣政府以2千多萬元購買一輛先進的數位X光乳房攝影車，今天啟動服務婦女朋友。記者戴永華／攝影
宜蘭每年新增250名乳癌患者 ，平均不到兩天就發現1名患者，縣政府以2千多萬元購買一輛先進的數位X光乳房攝影車，今天啟動服務婦女朋友。記者戴永華／攝影

乳癌是女性發生率第一位的癌症，宜蘭每年新增250名患者，平均不到兩天增加1名乳癌患者，縣政府為求早期發現，採購2千多萬元數位乳房X光攝影車今天啟用，這台先進儀器可揪出0.007公分的乳房細小鈣化點或腫瘤，有需要的婦女可預約受檢，這輛車也會開到各鄉鎮市巡迴服務。

乳癌發生率之高，是婦女健康「頭號殺手」，如果早期發現的5年存活將近100%，第4期（晚期）乳癌5年存活率僅剩不到4成。由此可見定期篩檢、早期發現治療的重要，篩檢最簡便有效的方法是乳房X光攝影，可發現無症狀的0期乳癌，有效降低乳癌死亡率2到3成。

宜蘭縣衛生局的乳攝車從民國99年使用至今超過13年，服務4萬3千人次，檢出異常個案3115人，為求更精準，以縣款2200萬元購入全新的數位乳房X光攝影巡迴車，配置與醫學中心同等級攝影儀器。縣長林姿妙表示，添購這台檢查利器，希望提升婦女接受乳房X光攝影檢查的意願，降低乳癌發生與死亡率。

衛生局表示，數位乳房X光攝影的解析度高，可偵測到0.007公分的細小鈣化或腫瘤，而且檢查時間比傳統X光攝影縮短，目前政府補助45至69歲婦女及40至44歲二等血親（即祖母、外婆、母親、姊妹、女兒）曾罹患乳癌的婦女，2年1次免費乳房X光攝影檢查。

數位乳房X光攝影巡迴車會下鄉到各鄉鎮市服務，歡迎預約，此外縣內3家乳房攝影認證醫院，包括羅東博愛醫院、羅東聖母醫院、陽明交通大學附設醫院也有數位乳房X光攝影檢查，由女性放射師執行服務。民眾可打電話向醫院或各衛生所預約，衛生局癌症篩檢專線（03）9352722。

宜蘭每年新增250名乳癌患者 ，平均不到兩天就發現1名患者，縣政府以2千多萬元購買一輛先進的數位X光乳房攝影車，今天啟動服務婦女朋友。記者戴永華／攝影
宜蘭每年新增250名乳癌患者 ，平均不到兩天就發現1名患者，縣政府以2千多萬元購買一輛先進的數位X光乳房攝影車，今天啟動服務婦女朋友。記者戴永華／攝影
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宜蘭每年新增250名乳癌患者 ，平均不到兩天就發現1名患者，縣政府以2千多萬元購買一輛先進的數位X光乳房攝影車，今天啟動服務婦女朋友。記者戴永華／攝影
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宜蘭每年新增250名乳癌患者 ，平均不到兩天就發現1名患者，縣政府以2千多萬元購買一輛先進的數位X光乳房攝影車，今天啟動服務婦女朋友。記者戴永華／攝影
宜蘭每年新增250名乳癌患者 ，平均不到兩天就發現1名患者，縣政府以2千多萬元購買一輛先進的數位X光乳房攝影車，今天啟動服務婦女朋友。記者戴永華／攝影
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