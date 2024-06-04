宜蘭蘇澳推暑期觀光活動 7月13日潑水節打頭陣

宜蘭縣蘇澳鎮公所推出暑期觀光系列活動，7月13日將由狂歡潑水節打頭陣，當天除將封街600公尺供遊客打水仗，蘇澳冷泉公園大眾池全日免費。

鎮公所今天表示，為迎接暑假到來，公所推出一系列暑期活動，7月13日登場的是過去以來一直受歡迎的狂歡潑水節，當天下午3時將於在蘇澳火車站前方的太平路集結，鄰近的中山路於當天下午3時30分至6時，封街600公尺，讓民眾瘋狂打水戰，屆時也將有超過20支團隊加入創意踩街。封街時段，請駕駛改道周邊道路。

此外，活動當天民眾可憑2張未開獎的統一發票，兌換水槍，限量200支。

鎮公所指出，7月14日晚上6時，鎮內蘇西社區活動中心旁將舉辦冷泉音樂會；8月3日在豆腐岬風景區有海洋嘉年華；9月14日蜡藝蜡筆城堡有民歌音樂饗宴，歡迎遊客體驗蘇澳冷泉魅力。