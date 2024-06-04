專家直言邊坡防範難 北濱海及蘇花等高風險區下雨少走

台2線70公里、基隆潮境路段昨下午2時28分發生山崩，崩坍面積達4個籃球場大。消息震驚各界，也憂心有無可能再發生類似災害，應如何防範。公私部門都直言挑戰性大、難預防，不過近年透過空拍技術「有跡可循」，只能盡量做好監測；專家也提醒，東北角濱海公路一帶本來就地質敏感，民眾盡量避免雨後行經。

新北市應用地質技師公會理事長游威耀直言，類似這種天災目前比較沒有明確作法，很多情況不是這種依靠人為方式就能判斷出，目前最常見的應該就是針對有高落石機率的地方蓋「明隧道」來防範落石；過往都透過表面噴泥漿等工法穩固，近10年來則更強調融合生態，除綠化外也有水土保持功效，透過生態涵養讓地下水減壓，緩衝豪雨的效果。另外，近5年來則是透過，空拍機監測，比對每段時間坡面移動狀態，有無整塊植生突然消失狀態，以做好預防。

游威耀指出，比較容易有類似情況的路段，就屬東北角濱海公路基隆到宜蘭一帶，沿線很多都是政府公布的地質敏感區，其實政府過往就都建議民眾大雨後盡量避免經過，天氣好再走，這次事件後也盼民眾走相關路段時要再注意；也建議政府主管機關做好監測工作，包含地下水、雨量監測等，看地下水有無劇烈起伏，若有時雨量到達80時就要警戒，而就這次事件，也可做修坡工程，將原本垂直的情況修整成角度較緩、分階的樣貌。

除北部東北角一帶，其實像台灣南部的南橫公路一帶也是常有道路阻斷情況，交通部公路局南區養護工程分局副分局長王慶雄很有感，表示挑戰確實很大，很多學者專家都在想怎麼提早預防，不過整個台灣的地質都比較年輕、破碎，又有地震容易使山的應力重新再組合，裂隙中若有雨水進去就會很容易發生狀況，再加上日照、雨水、熱脹冷縮等環境影響，就可能造成邊坡滑動；若以工程解決也須知道裂隙在哪，目前真的較難預防。

王慶雄說明，目前被動防範只能透過明隧道，主動防範若能透過整治工程一次到位當然最好，包含噴漿、鋪面、掛網拼泥土、掛網植生、邊坡防護網等類別，依據情況來做防護；不過帶狀山區道路很長，像南橫公路將近150公里長、邊坡幾千處，不可能全面無限整治，政府也針對邊坡有分ABCD四級，做最有效資源分配運用。