成功鎮長罷免案 二階段連署達標

台東縣成功鎮長謝淑貞遭發動罷免，陳姓領銜人宣布第2階段連署達1500人，昨將連署書送到縣選委會，將在20天內完成審查。謝淑貞說，民主社會尊重連署人的抉擇，仍會恪盡職守，致力推動鎮務及觀光。

縣選委會組長蘇基山說，1500份連署書初步符合格式，20天內完成名冊查核，若通過1156人門檻，將召開委員會宣告罷免案成立，若未達須在10日內補實，一旦罷免案成立，依選罷法規定，須在20至60天內完成投票。

罷免團隊指出，成功鎮民年長者居多，對公民運動不了解，甚至怕個資外洩，連署過程比預期艱辛，達到第2階段連署門檻，對成功鎮而言是邁向民主的一大里程碑，盼能夠順利進入第3階段投票。

謝淑貞說，民主社會，她尊重連署人的抉擇，上任以來所有公共事務絕對禁得起公評，「不管選民如何選擇，都坦然面對」。她也抱怨有不實影片、文字及看板誤導民眾影響連署結果，且連署書的正確性還有待審慎審核。