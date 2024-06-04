基隆電動機車申請 下階段改汰換制

基隆市政府大力推動電動機車政策，伴隨而來的停車、充電問題日益棘手，議員昨質詢時也提醒市府，電動機車暴增，需注意對市區交通的影響。市長謝國樑昨宣布，現階段申請方案6月底結束，下階段會將「汰舊換新」列為必要條件；環保局也表示，考量停車空間、道路負載等因素，下一階段申請者須提供燃油機車報廢，完整方案會在上路前公布。

基隆市議會開定期會，多位議員質疑市區停車位跟不上電動機車增加腳步，因部分騎樓開放停車，電動機車可能再壓縮騎樓通行空間。

謝國樑說，第1批電動機車預算已申請得差不多了，會稍暫停，等下一階段預算通過再繼續開放申請。考量基隆市機車總數量及停車問題，下階段申請方案，規畫把汰舊換新納入必要條件。

基市府執行4年5萬輛電動機車案，環保局長馬仲豪說，申請資格放寬後，市民申請踴躍，到昨天已9600件，高於預期，下一階段將視實際追加的預算數調整政策。

馬仲豪說，現行方案月底前持續接受申請，之後會暫停申請業務，待擬妥配套措施，再公布最新申請方案。

除了停車位，議員也反映換電池問題。國民黨議員宋瑋莉說，她都是騎電動機車在中山區服務市民，覺得充電站太少了，尤其是山上。電動機車電池電量有不同規格，中山區多山路，她看到電池剩100多時就想更換，否則在山上沒電就完蛋了。有一次她到充電站換電池，原本電池電量單位是140，換來的竟只130，電量愈換愈少，顯示充電站運作有問題，若不改善將引發民怨。

馬仲豪說，電動機車申請多，各方面條件與政策起步時有些落差，會發文光陽機車，要求重提供能源補充設施規畫，也會要求車廠了解電池電量愈換愈少的原因。