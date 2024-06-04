403地震滿2個月 花蓮車站旅客回來了

403地震已過2個月，台鐵花蓮站旅客數有回升趨勢，花蓮站長楊舜安指出，4月上下車人次只有22萬人次，5月提升到24萬人次，端午連假熱門時段幾乎客滿，與去年同期差不多。

楊舜安分析，去年5月台鐵花蓮站上下車各有25萬人次，今年同期約為24萬人次，顯示旅客人數逐漸回升。接下來的端午連假是今年最後一個連假，有許多返鄉與出遊民眾選擇搭火車。6月7日下午時段車票幾乎售完，6月10日下午時段也幾乎客滿，台鐵將全力配合地方、中央復建腳步，助花蓮觀光盡快復甦。

另，403地震救災期間，花蓮縣消防局3隻搜救犬找到遭活埋的游姓一家5口，搜救建功，花蓮縣獸醫師公會決定提供醫療協助，贊助用藥、定期疫苗及健康檢查，盼成為搜救犬與偵搜犬的後盾。