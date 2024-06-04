聽新聞
test
0:00 / 0:00

403地震滿2個月 花蓮車站旅客回來了

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

403地震已過2個月，台鐵花蓮站旅客數有回升趨勢，花蓮站長楊舜安指出，4月上下車人次只有22萬人次，5月提升到24萬人次，端午連假熱門時段幾乎客滿，與去年同期差不多。

楊舜安分析，去年5月台鐵花蓮站上下車各有25萬人次，今年同期約為24萬人次，顯示旅客人數逐漸回升。接下來的端午連假是今年最後一個連假，有許多返鄉與出遊民眾選擇搭火車。6月7日下午時段車票幾乎售完，6月10日下午時段也幾乎客滿，台鐵將全力配合地方、中央復建腳步，助花蓮觀光盡快復甦。

另，403地震救災期間，花蓮縣消防局3隻搜救犬找到遭活埋的游姓一家5口，搜救建功，花蓮縣獸醫師公會決定提供醫療協助，贊助用藥、定期疫苗及健康檢查，盼成為搜救犬與偵搜犬的後盾。

台鐵 花蓮 連假

延伸閱讀

地震搜救、安檢港口 7隻搜救犬獲贈1年份疫苗、健檢

男曾涉花蓮市代會主席洗錢案 又與弟弟另案被逮

彰化縣動員人力包兩萬顆粽 萬「粽」一心送愛到花蓮

花蓮沙脆口感大西瓜、古早味醃芭樂 超商買得到

相關新聞

403地震滿2個月 花蓮車站旅客回來了

403地震已過2個月，台鐵花蓮站旅客數有回升趨勢，花蓮站長楊舜安指出，4月上下車人次只有22萬人次，5月提升到24萬人次...

基隆電動機車申請 下階段改汰換制

基隆市政府大力推動電動機車政策，伴隨而來的停車、充電問題日益棘手，議員昨質詢時也提醒市府，電動機車暴增，需注意對市區交通...

成功鎮長罷免案 二階段連署達標

台東縣成功鎮長謝淑貞遭發動罷免，陳姓領銜人宣布第2階段連署達1500人，昨將連署書送到縣選委會，將在20天內完成審查。謝...

入夏登革熱高峰期..宜蘭市超前部署清淤消毒 時間表一次看

入夏登革熱進入高峰期，颱風大雨易造成市區淹水，宜蘭市公所從11日起進行里鄰分區及校園噴藥消毒、重點道路側溝的清淤疏通。市...

地震搜救、安檢港口 7隻搜救犬獲贈1年份疫苗、健檢

403地震救災期間，花蓮縣消防局3隻搜救犬找到游姓一家5口，表現值得讚許；海巡署4隻偵搜犬安檢港口勞苦功高。花蓮縣獸醫師...

地震觀光受創 宜蘭蘇澳鎮祭出「消費滿2百月月抽黃金」

花蓮震央再往北一點就是宜蘭縣蘇澳鎮，蘇澳位於國5終點與蘇花改起點的交通要道，人潮車潮因為地震不來了，使得商家生意受創。蘇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。