蘇花公路坍方搶修遇巨岩 估延後至4日上午6時搶通

蘇花公路台9線162.9公里，崇德路段3日下午5時發生坍方落石，造成雙向交通阻斷。圖／警方提供 蘇花公路台9線162.9公里崇德路段，今天發生約3000立方公尺坍方，雙向阻斷，工務段搶修遭遇崩坍擴災及3層樓高的大岩塊，比預期更困難，預計延後至4日上午6時才能搶通。

公路局東區養護工程分局晚間發布訊息表示，今天下午5時時，蘇花公路台9線162.9公里和仁至崇德路段發生坍方，約有3000立方公尺土石阻斷雙向交通，南澳工務段人員搶修機具前往災害現場搶修，由於遭遇崩坍擴災及巨岩（高10公尺、寬5公尺），有如3層樓高的大岩塊，讓原本預計晚間10時搶通再延後。

東區養護工程分局指出，工務段人員持續搶修，預計於4日上午6時搶通。同時呼籲用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。