入夏登革熱高峰期..宜蘭市超前部署清淤消毒 時間表一次看

入夏登革熱進入高峰期，颱風大雨易造成市區淹水，宜蘭市公所從11日起進行里鄰分區及校園噴藥消毒、重點道路側溝的清淤疏通。市公所強調，雖然是基礎工作卻很重要，攸關民眾生活品質及健康，未雨綢繆，避免災害。

宜蘭市公所將於6月11日到7月5日進行宜蘭市分區的消毒工作，展開宜蘭市38里及20所學校全面噴藥消毒，每次排定兩個里消毒，使用消毒車進行夜間消毒，也針對通風良好公寓大廈中庭或社區，使用煙霧式消毒機進行日間消毒，以「清除孳生源為主，緊急噴藥為輔」。

此外，清潔隊每天派員進行重點道路的清潔整頓及道路側溝的清疏，避免水溝內阻塞排水，致使隱藏性積水而孳生病媒蚊。市公所提醒民眾在消毒期間，把可食物品收進屋內，不要將食物、養殖魚缸曝露於戶外，以免沾黏消毒藥劑造成污染。