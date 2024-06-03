地震搜救、安檢港口 7隻搜救犬獲贈1年份疫苗、健檢

403地震救災期間，花蓮縣消防局3隻搜救犬找到游姓一家5口，表現值得讚許；海巡署4隻偵搜犬安檢港口勞苦功高。花蓮縣獸醫師公會決定提供7隻犬醫療協助，贊助1年份的用藥、定期疫苗及健康檢查等，盼成為搜救犬與偵搜犬的後盾。

花蓮縣獸醫師公會邀請台灣百靈家殷格翰公司，贊助7隻搜救犬1年份的寄生蟲預防用藥、疫苗與健康檢查等服務。獸醫師公會理事長殷宏源表示，搜救犬、偵搜犬平日訓練工作辛苦，尤其這次地震搜救表現優異，公會希望藉細心照護，讓搜救犬幫助民眾，偵搜犬也順利防止非法行為。

花蓮縣消防局長吳兆遠指出，403地震救災裡，3隻搜救犬表現比搜救員來得好，其中「Hero」有特種搜救高級認證，「Wilson」跟「Fancy」則有中級認證，在災害現場執行搜救，這次在太魯閣砂卡礑，3隻搜救犬很厲害，找到受困在落石堆的游姓一家5口，表現真的很棒。

吳兆遠說，天然災害都在危險環境，單靠搜救人員可能會造成生命威脅，感謝特搜隊把3犬訓練得很好，提升救災能力，希望大家未來能多給搜救犬鼓勵，表現不輸其他都會區的搜救犬，以牠們為榮。

海巡署東部分署第一二岸巡隊長吳坤晋說，海巡署東部分署於2020年成立偵搜犬勤務區隊，偵搜犬區隊共有4隻，分別為2隻拉布拉多檢疫犬「Vergil」、「Ami」，2隻德國狼犬分別為負責偵爆的「鐵諾」、負責緝毒的「洛克」。偵搜犬主要工作就是在商貨進港後，在出入境安全檢查、檢疫，防止非洲豬瘟等病毒入侵，還有在漁船上查緝走私、偷渡非法入境，感謝愛心捐贈，讓4隻偵搜犬能有優異表現。