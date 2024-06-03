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地震觀光受創 宜蘭蘇澳鎮祭出「消費滿2百月月抽黃金」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
帶動消費買氣，蘇澳鎮公所今天宣布觀光系列活動一波接一波，首場活動由「狂歡潑水節」打頭陣；從這個月中開始，消費滿200元就能參加月月抽黃金。記者戴永華／攝影
帶動消費買氣，蘇澳鎮公所今天宣布觀光系列活動一波接一波，首場活動由「狂歡潑水節」打頭陣；從這個月中開始，消費滿200元就能參加月月抽黃金。記者戴永華／攝影

花蓮震央再往北一點就是宜蘭縣蘇澳鎮，蘇澳位於國5終點與蘇花改起點的交通要道，人潮車潮因為地震不來了，使得商家生意受創。蘇澳鎮公所今宣布擴大舉辦觀光系列活動，消費者只要在合作店家消費兩家、各滿百元，就能參加月月抽黃金，盼刺激買氣。

依市場行情價，1兩黃金近10萬元，鎮公所的月月抽黃金於這個月中旬起跑，7月抽出半兩黃金、8月抽出半兩黃金、9月抽出一兩黃金。民眾如果在6月消費獲得參加摸彩，7月沒抽中，8月或9月都有參與抽黃金機會，另外獎項還有iPhone15、煙波住宿券等，多消費多中獎。

除了抽黃金刺激買氣，蘇澳鎮更是全國唯一有冷泉的地方。鎮長李明哲表示，迎接盛夏來臨，最沁涼解暑的遊程不能錯過蘇澳冷泉，鎮公所打造的消暑活動「狂歡潑水節」即將登場，接著8月的海洋嘉年華是樂團盛宴、9月有宜蘭規模最大的民歌音樂晚會，精彩一場接一場，帶給各地遊客滿滿的活力與熱情。

蘇澳「狂歡潑水節」去年吸引日本石垣市長參加，玩得超開心，今他年可能會再來被潑水。7月13日活動下午3點，蘇澳鎮太平路開始集結並進行創意踩街，屆時封閉管制部分路段，另提供活動接駁專車往返蘇澳鎮公所停車場及活動會場。

觀光系列活動還有7月14日晚上6點，蘇西社區活動中心旁的冷泉音樂會，請到日前在高雄開演唱會的知名藝人許富凱演出，海洋嘉年華8月3日在豆腐岬登場，邀請年青樂團演出，民歌饗宴是9月14日在蜡藝蜡筆城堡舉辦，請到民歌手施孝榮等人。

「月月抽黃金」的民眾6月14日至9月13日凡是在活動合作商家，任兩家消費各滿百元，即可參加抽獎，有機會抽中黃金1兩、iPhone15、煙波蘇澳館住宿券等多項大獎，合作商家召募中，詳細活動內容請上蘇澳鎮公所網頁或追蹤臉書「水水蘇澳」粉絲團。

帶動消費買氣，蘇澳鎮公所今天宣布觀光系列活動一波接一波，首場活動由「狂歡潑水節」打頭陣；從這個月中開始，消費滿200元就能參加月月抽黃金。記者戴永華／攝影
帶動消費買氣，蘇澳鎮公所今天宣布觀光系列活動一波接一波，首場活動由「狂歡潑水節」打頭陣；從這個月中開始，消費滿200元就能參加月月抽黃金。記者戴永華／攝影
帶動消費買氣，蘇澳鎮公所今天宣布觀光系列活動一波接一波，首場活動由「狂歡潑水節」打頭陣；從這個月中開始，消費滿200元就能參加月月抽黃金。記者戴永華／攝影
帶動消費買氣，蘇澳鎮公所今天宣布觀光系列活動一波接一波，首場活動由「狂歡潑水節」打頭陣；從這個月中開始，消費滿200元就能參加月月抽黃金。記者戴永華／攝影
帶動消費買氣，蘇澳鎮公所今天宣布觀光系列活動一波接一波，首場活動由「狂歡潑水節」打頭陣；從這個月中開始，消費滿200元就能參加月月抽黃金。記者戴永華／攝影
帶動消費買氣，蘇澳鎮公所今天宣布觀光系列活動一波接一波，首場活動由「狂歡潑水節」打頭陣；從這個月中開始，消費滿200元就能參加月月抽黃金。記者戴永華／攝影
帶動消費買氣，蘇澳鎮公所今天宣布觀光系列活動一波接一波，首場活動由「狂歡潑水節」打頭陣；從這個月中開始，消費滿200元就能參加月月抽黃金。記者戴永華／攝影
帶動消費買氣，蘇澳鎮公所今天宣布觀光系列活動一波接一波，首場活動由「狂歡潑水節」打頭陣；從這個月中開始，消費滿200元就能參加月月抽黃金。記者戴永華／攝影
為帶動消費買氣，蘇澳鎮公所今天宣布觀光系列活動一波接一波，活動期間祭出祭出「消費滿200，月月送黃金」，第一場活動將由「狂歡潑水節」打頭陣。記者戴永華／攝影
為帶動消費買氣，蘇澳鎮公所今天宣布觀光系列活動一波接一波，活動期間祭出祭出「消費滿200，月月送黃金」，第一場活動將由「狂歡潑水節」打頭陣。記者戴永華／攝影

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