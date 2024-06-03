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地震影響花蓮旅宿業 業者通報百人放無薪假

中央社／ 台北3日電

勞動部今天公布最新減班休息統計，這期新增13家、295人，其中花蓮有1家旅宿業者通報100多人實施，勞動部說，地震影響正逢7月暑假旺季來臨，是否會增加實施仍待觀察。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計263家，實施人數5185人，與上期相比，這期家數增加13家、人數增加295人，多數事業單位實施人數在50人以下。

受到花蓮地震影響，這期旅宿業有1家業者通報實施減班休息，人數為100多人，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，因地震之後住房率下降，由於前期還有旅館相關整理、修補工作，因此現在才協議實施減班休息。

黃維琛說，業者預計先實施減班休息到6月底，後續正好面臨暑假旺季以及交通部協助方案實施，加上地震效應和緩，後續狀況仍待觀察。

至於製造業部分，黃維琛說，這期雖然新增198人，但是細看行業別，金屬機電業中有一家100多人機車零組件廠商提前停止實施減班休息，另也有1家資訊電子業500多人剛好實施到期，評估訂單已經回穩因此停止實施。

另外，也有1家橡膠製品業過去曾實施800多人放減班休息，也正陸續減少到這期通報500多人實施。

黃維琛說，雖然這期製造業人數是增加的，但排除部分企業續簽，加上有企業是實質減少實施人數，製造業整體觀察下來仍是往好的方向走。

勞動部 地震 多人

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