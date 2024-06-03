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彰化縣動員人力包兩萬顆粽 萬「粽」一心送愛到花蓮

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
0403大地震重創花蓮，百廢待舉，在端午節前夕，彰化縣各界有錢出錢，有力出力，「萬粽一心」，共包了兩萬顆肉粽，今天運送到花蓮。記者劉明岩／攝影
0403大地震重創花蓮，百廢待舉，在端午節前夕，彰化縣各界有錢出錢，有力出力，「萬粽一心」，共包了兩萬顆肉粽，今天運送到花蓮。記者劉明岩／攝影

0403大地震重創花蓮，百廢待舉，在端午節前夕，彰化縣各界有錢出錢，有力出力，「萬粽一心」，共包了兩萬顆肉粽，今天運送到花蓮，交由花蓮縣政府轉送給花蓮鄉親，展現彰化人的關懷，給予花蓮繼續向前的力量。

彰化縣長王惠美表示，0403花蓮大地震至今已2個月，縣府在第一時間就與花蓮縣政府聯繫協助救災事宜，最近，餘震不斷，導致過去旅遊業非常興盛的花蓮，觀光人數銳減，彰化縣企業界及各社區紛紛表達關懷，因此縣政府就搭起平台，媒合由企業界出資，社區動員包2萬顆肉粽，透過肉粽送給花蓮鄉親，希望讓花蓮感受到彰化的熱情。　　

王惠美今天在縣府中庭，頒贈感謝狀給參與這項義舉的捐贈單位，王惠美說，除了多家善心企業熱情贊助外，縣內的社區夥伴們很歡喜作伙綁肉粽，才能促成此一義舉，也要感謝嘉里大榮物流公司義務性配送服務到花蓮，大家滿滿的愛心，萬粽一心，在端午佳節前，將2萬顆肉粽，出發送到花蓮。

王縣長指出，除了將愛心透過肉粽送到花蓮之外，縣府最近也在盤點在6月8日到10日一連3天鹿港慶端陽活動期間，以及7月13到14日王功漁火節二天活動期間，預估都將會湧入數十萬人潮來到彰化，除了彰化的農特產品以外，也將特別規劃設置花蓮特色產業區，將一起展售花蓮的相關特產，歡迎全國的好朋友，屆時可以利用活動來表達大家的熱情與愛心。

縣議員劉淑芳代表致詞表示，花蓮餘震不斷，但是彰化的愛心絕對不能缺席，除了包肉粽送愛到花蓮外，大家也可以到花蓮玩，及早讓花蓮恢復昔日的繁榮。

宏華營造股份有限公司特助陳柏宏代表贊助單位致詞時表示，感謝王惠美縣長縣府團隊，讓他們有機會可以為社會盡一力，也感謝所有贊助的夥伴，一起共襄盛舉，希望未來花蓮災害重建，以及所有受災人員都可以快速恢復往日的生活。

員林市萬年社區里長林張阿賞分享說，這次她們包粽子，約有40多位媽媽一起來幫忙，用足足一天的時間，從早上8點到下午5點，大家一起做，大家的愛心滿滿，一天把粽子包好，粽子裡面有花生、香菇等，媽媽們都做得很開心，希望把愛心送到花蓮。

0403大地震重創花蓮，百廢待舉，在端午節前夕，彰化縣各界有錢出錢，有力出力，「萬粽一心」，共包了兩萬顆肉粽，今天運送到花蓮。記者劉明岩／攝影
0403大地震重創花蓮，百廢待舉，在端午節前夕，彰化縣各界有錢出錢，有力出力，「萬粽一心」，共包了兩萬顆肉粽，今天運送到花蓮。記者劉明岩／攝影
0403大地震重創花蓮，百廢待舉，在端午節前夕，彰化縣各界有錢出錢，有力出力，「萬粽一心」，共包了兩萬顆肉粽，今天運送到花蓮。記者劉明岩／攝影
0403大地震重創花蓮，百廢待舉，在端午節前夕，彰化縣各界有錢出錢，有力出力，「萬粽一心」，共包了兩萬顆肉粽，今天運送到花蓮。記者劉明岩／攝影
0403大地震重創花蓮，百廢待舉，在端午節前夕，彰化縣各界有錢出錢，有力出力，「萬粽一心」，共包了兩萬顆肉粽，今天運送到花蓮。記者劉明岩／攝影
0403大地震重創花蓮，百廢待舉，在端午節前夕，彰化縣各界有錢出錢，有力出力，「萬粽一心」，共包了兩萬顆肉粽，今天運送到花蓮。記者劉明岩／攝影
0403大地震重創花蓮，百廢待舉，在端午節前夕，彰化縣各界有錢出錢，有力出力，「萬粽一心」，共包了兩萬顆肉粽，今天運送到花蓮。記者劉明岩／攝影
0403大地震重創花蓮，百廢待舉，在端午節前夕，彰化縣各界有錢出錢，有力出力，「萬粽一心」，共包了兩萬顆肉粽，今天運送到花蓮。記者劉明岩／攝影

0403花蓮大地震 愛心

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