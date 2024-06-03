換了電池電量更少？基市府要求車廠重提充電設施規畫
基隆市政府推動電動機車政策，申請車數至今已近萬輛。國民黨市議員宋瑋莉今在議會質詢時，提醒市府注意「充電」問題。她曾到充電站換電池，竟換回電量更少的電池。環保局長馬仲豪說，現在申請數量很多，各方面條件跟政策起步時落差很大，會要求車廠重新提供能源補充設施規畫。
基隆市長謝國樑今天在議會宣布，現階段電動機車申請方案執行到6月底，下階段申請方案規畫把汰舊（燃油機車）換新（電動機車）列為必要條件。環保局長馬仲豪表示，不會限定燃油機車的車主申請電動機車，只要燃油機車的車籍在基隆，就可由年輕朋友代為申請，也就是燃油機車不一定要在申請者名下，車籍在基隆就符合汰舊的條件。
宋瑋莉今在議會質詢電動機車引發的問題時，提及曾去充電站更換電動機車電池的經驗，表示她提著重重的電池到充電站，換取另一組電池，安裝上機車後，發現電量竟比她拿去的電池還少，電量越換越少，顯示充電站運作有問題。
宋瑋莉說，她都是騎電動機車在中山區大街小巷服務市民，覺得現在的充電站太少了，尤其在山上。電動機車的電池電量有400、500、600單位等不同規格，中山區多山路，看到電池剩下100多的時候，就想去換電池，否則在山上沒電就完蛋了。
有次她到充電站換電池，原來的電池電量單位是140，結果換來的電池電量單位竟然只有130，比原先的電池更少。發生越換越少這種情形，表示充電站是有問題的，提醒市府叫廠商注意，否則一定引發民怨。
馬仲豪說，現在跟市府合作電動機車專案，是中華和光陽兩家公司的車款，中華的機車電池採充電方式充電，光陽的機車更換電池。因為現在電動機車申請的數量很多，各方面的條件都跟政策起步時有很大的落差，所以本周會發文給光陽機車，要求重新提供能源補充設施規畫。到充電池竟換到電量更少的電池問題，請宋提供充電站位置，再請車廠了解原因並改善。
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