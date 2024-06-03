快訊

中職／桃猿宋嘉翔亂入啦啦隊一粒直播 網驚：姊夫沒穿褲子？

意在言外！台中目標60處…第44處公托開幕 盧秀燕點名江啟臣「接棒」

一片紅通通！黃仁勳點名43檔台廠盟軍 一表看「哪3檔」心酸下跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

換了電池電量更少？基市府要求車廠重提充電設施規畫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局長馬仲豪今在議會表示，現在電動機車申請數量很多，各方面條件跟政策起步時落差很大，本周會要求車廠重新提供能源補充設施規畫。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局長馬仲豪今在議會表示，現在電動機車申請數量很多，各方面條件跟政策起步時落差很大，本周會要求車廠重新提供能源補充設施規畫。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府推動電動機車政策，申請車數至今已近萬輛。國民黨市議員宋瑋莉今在議會質詢時，提醒市府注意「充電」問題。她曾到充電站換電池，竟換回電量更少的電池。環保局長馬仲豪說，現在申請數量很多，各方面條件跟政策起步時落差很大，會要求車廠重新提供能源補充設施規畫。

基隆市長謝國樑今天在議會宣布，現階段電動機車申請方案執行到6月底，下階段申請方案規畫把汰舊（燃油機車）換新（電動機車）列為必要條件。環保局長馬仲豪表示，不會限定燃油機車的車主申請電動機車，只要燃油機車的車籍在基隆，就可由年輕朋友代為申請，也就是燃油機車不一定要在申請者名下，車籍在基隆就符合汰舊的條件。

宋瑋莉今在議會質詢電動機車引發的問題時，提及曾去充電站更換電動機車電池的經驗，表示她提著重重的電池到充電站，換取另一組電池，安裝上機車後，發現電量竟比她拿去的電池還少，電量越換越少，顯示充電站運作有問題。

宋瑋莉說，她都是騎電動機車在中山區大街小巷服務市民，覺得現在的充電站太少了，尤其在山上。電動機車的電池電量有400、500、600單位等不同規格，中山區多山路，看到電池剩下100多的時候，就想去換電池，否則在山上沒電就完蛋了。

有次她到充電站換電池，原來的電池電量單位是140，結果換來的電池電量單位竟然只有130，比原先的電池更少。發生越換越少這種情形，表示充電站是有問題的，提醒市府叫廠商注意，否則一定引發民怨。

馬仲豪說，現在跟市府合作電動機車專案，是中華和光陽兩家公司的車款，中華的機車電池採充電方式充電，光陽的機車更換電池。因為現在電動機車申請的數量很多，各方面的條件都跟政策起步時有很大的落差，所以本周會發文給光陽機車，要求重新提供能源補充設施規畫。到充電池竟換到電量更少的電池問題，請宋提供充電站位置，再請車廠了解原因並改善。

基隆市政府推動電動機車政策，國民黨市議員宋瑋莉今在議會質詢時，提醒市府注意「充電」問題。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府推動電動機車政策，國民黨市議員宋瑋莉今在議會質詢時，提醒市府注意「充電」問題。記者邱瑞杰／攝影

環保局長 電動機車

延伸閱讀

基隆電動機車暴增高於預期 謝國樑：下一階段「汰舊換新」列必要條件

基隆電動機車搶電大戰 民眾跨區充電 市府：3個月內新增7處換電站

電動機車4年增5萬輛 基隆陷交通黑暗期？環保局：電動車增、燃油車減

「最超值的學生證」暨大推搭台灣好行加接駁電動機車優惠

相關新聞

彰化縣動員人力包兩萬顆粽 萬「粽」一心送愛到花蓮

0403大地震重創花蓮，百廢待舉，在端午節前夕，彰化縣各界有錢出錢，有力出力，「萬粽一心」，共包了兩萬顆肉粽，今天運送到...

換了電池電量更少？基市府要求車廠重提充電設施規畫

基隆市政府推動電動機車政策，申請車數至今已近萬輛。國民黨市議員宋瑋莉今在議會質詢時，提醒市府注意「充電」問題。她曾到充電...

403地震滿2個月 花蓮車站旅客緩慢回升至24萬人次

403地震已過2個月，台鐵花蓮站旅客數有緩慢回升的趨勢，花蓮站長楊舜安指出，4月上下車人次只有22萬人次，5月提升到24...

罷免台東成功鎮長2階連署今達標送審 謝淑貞：坦然面對

台東鎮長謝淑貞遭不滿鎮民發動罷免，陳姓領銜人宣布，第二階段連署達1500人，今早派員將連署書送往台東縣選委會。選委會表示...

基隆電動機車暴增高於預期 謝國樑：下一階段「汰舊換新」列必要條件

基隆市長謝國樑今天在議會宣布，因為預算的關係，現階段電動機車申請方案執行到6月底結束，下一階段開放申請時，會將「汰舊換新...

花蓮蓋中繼永久屋 暫安置災民

403地震後，花蓮近2000戶被列入紅黃單危險建物，災民只能依親、住旅宿或租屋。縣府與慈濟基金會合作，盤點花蓮市信義街的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。