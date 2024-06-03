403地震滿2個月 花蓮車站旅客緩慢回升至24萬人次

403地震已過2個月，台鐵花蓮站旅客數有緩慢回升的趨勢，花蓮站長楊舜安指出，4月上下車人次只有22萬人次，5月提升到24萬人次左右，而端午節連假熱門時段幾乎客滿，與去年同期差不多。今天台鐵公司東區營運處舉辦鐵路節活動，候車區有鐵路攝影展，希望花蓮觀光快點復甦。

台鐵至今成立137周年，今年鐵路節適逢端午節連假，台鐵公司東區營運處、花蓮站提前在今天辦理慶祝活動，也是台鐵轉型公司化首次舉行。營運處副處長許民杰、站長楊舜安等人在車站前廣場一起切蛋糕，祝福台鐵生日快樂。

楊舜安表示，403地震後，花蓮站旅客數目前緩慢回升，以4、5月對照去年同期，去年4月有清明連假，上下車人次各達到30萬人次左右，今年因為地震的關係，疏運觀光人次少很多，上下車人次減少至各22萬人次。

去年5月上下車各25萬人次左右，今年則有各約24萬人次，顯示旅客人數逐漸回升。接下來的端午連假是今年最後一個連假，有許多返鄉與出遊民眾選擇搭火車。6月7日下午時段的車票幾乎售完，6月10日下午時段也幾乎客滿，去年與今年的端午節觀光人次應該差不多。

楊舜安說，台鐵403地震，當天列車全面停駛搶修，4日恢復常態行駛，和平地區因蘇花公路斷，縣府有請求台鐵運送物資、搶修車輛等，配合地方與中央救災，讓花蓮觀光盡快復甦。

另外，針對EMU 3000座椅斜度問題，現在陸續調整，杯架的部分也要試辦，等到確定後，才會全面架設。