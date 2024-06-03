台鐵歡慶鐵路節 花蓮地震後旅次數4月低點漸回升

台鐵東區營運處今天舉辦轉型公司化後的首次鐵路節活動，副處長許民杰承諾服務不變；而受0403地震影響，從乘客人次數據顯示，4月觀光旅次減少很多，5月開始人潮漸回升。

台鐵公司東區營運處今天上午舉行鐵路節活動，並切生日蛋糕慶祝台鐵成立137週年慶，行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、縣府代表、民代、退休員工、附近社區、社團等到場慶賀。

東區營運處花蓮站長楊舜安接受媒體聯訪表示，6月9日鐵路節正逢端午連假，所以提早舉辦活動；花蓮經歷0403地震後，統計花蓮站乘客人數有緩慢回升，以4、5月對照去年同期，因4月份碰上清明連假，去年上下車各約30萬人次，今年則各約22萬人次，觀光旅次減少很多。

統計5月份，去年上下車各25萬人次左右，今年則有各約24萬人次，顯示旅客人數有慢慢回升。至於今年端午連假，6月7日下午時段的車票幾乎售罄，因為是今年最後一個連假，返鄉和出遊民眾都很多。

楊舜安說，0403地震當天，鐵路停駛，因為軌道也受損，經緊急搶修，4月4日就恢復常態行駛。由於秀林鄉和平地區因蘇花公路中斷而成孤島，配合縣府應變中心需求，提供物資及搶修車輛的運送，協助解決民眾困難，更希望助花蓮觀光復甦。

台鐵公司東區營運處副處長許民杰致詞表示，今天是台鐵轉型公司化第一次舉辦的鐵路節活動，感謝大家共襄盛舉。東區營運處轄管範圍從宜蘭最北的石城車站，到台東縣最南端的古庄號誌站，共356公里、62個車站，負責整個東半部鐵路營運，將守護乘客旅運安全，提供更好的服務為目標而持續努力。