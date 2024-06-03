罷免台東成功鎮長2階連署今達標送審 謝淑貞：坦然面對

台東鎮長謝淑貞遭不滿鎮民發動罷免，陳姓領銜人宣布，第二階段連署達1500人，今早派員將連署書送往台東縣選委會。選委會表示，依規定20天內完成審查，若查核通過即召開委員會宣告罷免案成立。謝淑貞表示，民主社會尊重連署人的抉擇，仍會恪盡職守，致力推動鎮務及觀光。

選委會組長蘇基山指出，今天共接獲1500份連署，初步符合格式規定，20天內完成名冊查核，若通過1156人門檻，將召開委員會宣告罷免案成立，若未達須在10日內補實。罷免案成立後，依選罷法規定，須在20日至60天內完成投票。

罷免團隊表示，成功鎮民年長者居多，對於公民運動不了解，甚至不信任政府能審慎保密名冊以保護連署人，所以連署過程比原本預期還要艱辛；超越第二階段連署門檻，對於成功鎮而言，這是邁向民主的一大里程碑，盼能夠順利進入第三階段。

謝淑貞說，現在是民主社會，她尊重連署人的抉擇，上任來，所有公共事務絕對經得起公評，「不管選民如何選擇，我都坦然面對」。

謝也抱怨，罷免方製作不實影片文字及看板誤導民眾，足以影響連署結果，況且連署書的正確性還有待審慎審核，許多「籍在人不在」的簽署，還有待查實，另罷免門檻低又草率，不用附身分證可用蓋章替代，造假機率自然提高。

罷免方說明，陳姓領銜人與罷免團隊都是親力親為，清楚表明連署的立場才由當事人親自簽名或蓋章，並完全尊重民眾的決定，以達到人民做主的核心價值。