403地震災區低收入戶創業利息補貼 5年最高領30萬
403花蓮地震至今滿2個月，衛福部今天提醒，災區低收入戶可申請創業貸款利息補貼，可於震災受災日起1年內，至戶籍所在地方政府提出申請，最高5年共補貼新台幣30萬元。
衛生福利部今天表示，為照顧災區低收入戶，訂有「災區低收入戶創業貸款利息補貼作業辦法」，針對403花蓮震災受災戶，如為低收入戶，可於震災受災日起1年內，至戶籍所在地縣（市）政府提出申請，最高補貼貸款金額150萬元以內的利息，補貼利率最高4%，補貼期間最長5年。
衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐對媒體說明，依實際貸款金額和利息，核實支付；以貸款金額達上限的150萬元、利率4%為例，5年共可獲得30萬元補貼。
衛福部表示，這項災區低收入戶創業貸款利息補貼的補助對象，須同時符合災區受災戶、低收入戶、為實際參與事業營運的負責人、未曾申請政府優惠融資、未領有各級政府創業貸款利息補貼或其他融資補助。
同時符合這些標準的受災戶，經申請銀行創業貸款獲核貸後，可依金融機構核放本貸款證明文件、事業負責人證明文件並填具切結書，向縣市政府申請本項利息補貼，補貼經費將由衛福部支應。
衛福部表示，將持續協助災區低收入戶紓困，如有相關申請問題可進一步向1957福利諮詢專線洽詢。
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