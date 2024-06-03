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基隆電動機車暴增高於預期 謝國樑：下一階段「汰舊換新」列必要條件

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市環保局長馬仲豪說，統計到今天申請電動機車總數已有9600件左右，高於推出放寬政策時的預期。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局長馬仲豪說，統計到今天申請電動機車總數已有9600件左右，高於推出放寬政策時的預期。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天在議會宣布，因為預算的關係，現階段電動機車申請方案執行到6月底結束，下一階段開放申請時，會將「汰舊換新」列為必要條件。環保局表示，考量停車空間、道路負載等因素，下一階段申請者，必須提供燃油機車報廢，完整方案會上路前會公布。

基市府3月29日起放寬申請電動機車資料，1979至2004年間出生，2020年12月31日前設籍基隆市且連續在籍，並具重型機車駕照1年民眾就可申請。新方案取消提供報廢燃油機規定，但若是「汰舊換新」，會發給1萬元汰舊補助金。

基隆市議會召開定期會，多名議員日前提及未來將有大量電動機車在街道行駛，質疑市區停車位跟不上電動機車增加腳步，因為部分騎樓開放停車，電動機車可能會再壓縮騎樓通行空間。國民黨基隆市議員宋瑋莉今天在市長施政總質詢時，也提及電動機車衍生的停車問題。

謝國樑表示，因為第1批的電動預算已經申請的差不多了，因此會稍微暫停申請，並等下一階段預算通過後，再繼續的開放申請。考量基隆市全體機車總數量跟停車的問題，下一階段申請方案，規畫把汰舊換新納入必要條件。

基市府執行4年5萬輛電動機車案，環保局長馬仲豪說，電動機車申請資格放寬後，市民非常踴躍申請，統計到今天已9600件左右，高於推出政策時的預期。下一階段追加預算因為還沒有通過，環保局未來要視實際追加的預算數調整政策。

馬仲豪表示，電動機車現行方案6月底前持續接受市民朋友申請，家裡沒有燃油機車要報廢，6月間仍可到戶籍區公所申請。7月起暫停電動機車申請業務至少1個月，待擬妥各項配套措施後，再對外公布最新申請方案。

馬仲豪說，多名議員在定期會開議時，關切電動機車數量會增加，對停車空間或是道路負載都會產生一定程度的影響，環保局研擬新方案時也會列入評估。下一階段開放申請時，會恢復「汰舊燃油機車」成為必要條件，有效控管機車數量，但鼓勵做公益或年齡條件維持不變。

基隆市議員宋瑋莉今天在議會質詢電動機車衍生的停車問題，基隆市長謝國樑回應，下一階段將把汰舊換新納入申請必要條件。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員宋瑋莉今天在議會質詢電動機車衍生的停車問題，基隆市長謝國樑回應，下一階段將把汰舊換新納入申請必要條件。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天在議會表示，現階段電動機車申請方案6月底結束，下一階段開放申請時，規畫將「汰舊換新」列為必要條件。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天在議會表示，現階段電動機車申請方案6月底結束，下一階段開放申請時，規畫將「汰舊換新」列為必要條件。記者邱瑞杰／攝影

環保局長 電動機車

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