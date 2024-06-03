花蓮汽車運輸業受地震衝擊 交通部擬免徵汽燃費

交通部今天預告修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」第4條之1草案，因花蓮汽車運輸業營運受地震衝擊，將公告免徵汽車燃料使用費。

交通部表示，4月3日花蓮地區發生芮氏規模7.2地震，重創當地觀光產業，致汽車運輸業營運受衝擊，為協助因天然災害而受影響的業者可持續營運，維繫運輸業市場基本需要的運作，有適度降低營運負擔的必要。

交通部在「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」中，增訂得參酌天然災害嚴重程度及業者受影響的營運情形，公告減免徵收汽車燃料使用費，以符實際需要，減免的對象、期間及額度由交通部另行公告。

交通部表示，這項修正內容屬因應天然災情紓困措施，對公告適用的運輸業者具有時效性，對此公告內容有任何意見或修正建議者，應於刊登公報隔日起7日內陳述意見。