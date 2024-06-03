拆樑恐成洩恨出口 電動車能解危？

新北市「罷侯」連署喊卡，罷免基隆市長謝國樑的「拆樑」行動卻不冷反熱，受立法院場外「青鳥行動」激化，第二階段拆樑連署一舉衝破上萬份。據指出，立院藍綠衝突、新北罷侯中斷，謝國樑恐成怨恨轉移出口，藍營基層憂心忡忡；基隆力推「公益青年電動機車」，能否化解罷免危機，藍綠都關注。

新北市長侯友宜總統落選後，再度回歸「侯侯做歹誌2.0」模式，對所有政治議題低調再低調，讓罷侯彷彿打在棉花堆裡，最後無疾而終。謝國樑近日市政優先，試圖淡化罷免政治攻防，多少也受侯友宜「啟發」。

近月來，基隆電動車服務站從早忙到晚，每天通知民眾領向市府申請的青年電動車，年輕人拿到新車喜悅，藍營基層寄望「電動機車救國樑」。據市府5月施政民調，謝國樑施政滿意度51.4%，同份施政項目調查卻顯示，綠營仇恨值高，泛藍選民則力挺。綠批以免費電動車大方送救民調，藍稱符合民意需求，各有解讀。

拆樑行動上月11日展開第二階段連署，立法院衝突前，連署僅4000多份，還有部分連署站點因壓力被迫關站，一度冷卻。但經青鳥行動加溫，連署人數倍增，昨已衝破1萬4000多份，希望一舉跨過第二階段3萬792人的法定連署門檻。

儘管立法院朝野衝突讓罷免話題發酵，但因新科立委上任未滿1年，目前仍是假議題，反倒是謝國樑首當其衝，罷免力道甚至牽動2026連任選情。

志工觀察，人氣增加原因，一是對立院吵鬧的不滿，對藍綠仇恨值都高漲，新北罷侯告吹後又找不到出氣口，激化不滿藍營的年輕人參與連署。志工採「小蜜蜂主動出擊」，哪裡人潮多就往哪裡去。

謝國樑團隊以冷處理方式拆彈，但基層難掩擔心，近日黨員座談會，就要求黨中央出手助空戰，秘書長黃健庭除對謝國樑送暖，也批罷免沒正當性，但黨中央是否強力反擊還要觀察，盼能像罷侯一樣「自動消滅」，避免隨之起舞助長罷免對立氣氛。