基隆電動機車暴增 停車、充電隱憂

基隆現有近19萬輛機車，其中電動機車約5千輛，市長謝國樑推出「公益青年電動機車2.0方案」，申請逾8千輛，未來4年將暴增到5萬輛，翻轉基隆機車生態。民代質疑汰舊不如預期，民眾家反而多1輛機車，環保局表示，申請者約有四分之一選擇「汰舊換新」領1萬獎勵金，會再加強宣導汰換舊車，電動車逐年增加，燃油車將逐漸減少。

基隆市電動機車方案沒有1車換1車的「汰舊換新」強制規定，目前交車近2千輛，依市府4年發5萬輛電動車計畫，未來街頭電動車充斥，車位供需也是難題。

議員張顥瀚、吳驊珈表示，大量電動機車進入基隆市街道，停車位跟不上電動機車增加腳步，以義一路為例，連推娃娃車走騎樓都困難，電動機車不應再壓縮騎樓通行空間。

議長童子瑋建議市府盤點現有停車空間，民眾擔心機車停車難題雪上加霜，無益基隆整體交通環境與步行城市的發展。

環保局長馬仲豪表示，會評估增加停車空間，電動車是逐年編預算執行，不是一下子增加5萬輛，申請者也會陸續汰換燃油舊車，燃油車會減少許多。

除了停車問題，充電也是一道難題。有車主反映，各區換電站密度不足，很多車要跨行政區去充電，民代批缺乏套配措施。市府表示，將督促業者廣設換電站，目前兩大車廠已設44處換電站，3個月內會再設7處，逐步增加中。

「第一次騎電動車才發現耗電那麼快。」林姓男子最近領了電動車，他說，很擔心半路沒電，只要剩一半就會去換電池，從安樂區找到信義區東信路才看到換電站。還有車主表示，換電站資訊不夠明確，不知去哪裡找，密度也偏低，不夠便民。

議員鄭文婷說，民眾領車後發現最大問題是找不到換電站。市議員韓世昱說，接獲不少民眾反映換電站數量太少，建議要更普及化，才不會上演「搶電大作戰」。