花蓮蓋中繼永久屋 暫安置災民

403地震後，花蓮近2000戶被列入紅黃單危險建物，災民只能依親、住旅宿或租屋。縣府與慈濟基金會合作，盤點花蓮市信義街的縣有土地，由慈濟協助興建中繼永久屋，雙方昨簽訂「安居計畫」合作契約書，有109戶、307人有入住意願，預計可住滿3年，未來將當社會住宅使用。

中繼永久屋選址在信義街、廣東街路口，由慈濟興建5層樓集合式住宅，可容納352人，造價約4億元。中繼永久屋提供災民住2年，可展延1年；若房屋仍未重建完畢，可視情況延長。

縣長徐榛蔚表示，4月9日縣府啟動第一波調查中繼屋需求，5月9日進一步討論中繼屋興建方式，5月28日、29日家訪住戶，經調查統計，有109戶、307人有入住意願，中繼永久屋預計1年可建置完成。

慈濟基金會執行長顏博文指出，第一時間證嚴法師指示規畫興建中繼永久屋，提供需要短期安置的鄉親居住，基金會不但以永久屋規格建置，耐震強度比一般房屋高，感謝各界與台積電的協助。

中繼永久屋將規畫112間套房、雙房型32間，可居住352人，每戶含公設16.82坪至29.56坪，每層高3.6公尺，1樓是公設、汽機車位，生活機能良好，交通便利。

天王星大樓居民林小姐說，中繼永久屋不只幫助地震受災戶，後續其他有安置需求的人也可使用；入住後不用付房租，只要付水電費，應該能住到天王星大樓重建完成。

縣府表示，大樓住宅的分配，依序為低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、獨居長者、單親家庭、房屋所有權人等，抽籤選擇房間與樓層。至於立委傅崐萁日前向大陸爭取的組合屋，仍待中國紅十字會捐贈。