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花蓮縣府攜手慈濟蓋中繼永久屋 供300名災民短期居住

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府與慈濟基金會合作，在信義國小後方興建中繼永久屋，提供144戶災民短期居住，未來會成為社會住宅。圖／慈濟基金會提供
花蓮縣政府與慈濟基金會合作，在信義國小後方興建中繼永久屋，提供144戶災民短期居住，未來會成為社會住宅。圖／慈濟基金會提供

403地震後，花蓮近2000戶被列紅黃單，災民只能依親、住旅宿或租屋。縣府與慈濟基金會合作，縣府盤點花蓮市信義街的縣有土地，由慈濟協助興建中繼永久屋，可提供入住，雙方今天簽訂「安居計畫」合作契約書，有109戶、307人有入住意願，預計可住滿3年，未來可做為社會住宅使用。

縣長徐榛蔚、慈濟基金會執行長顏博文今天簽署403地震災後重建「安居計畫」合作契約書，雙方達成合作意願與共識，要在信義街、廣東街路口興建低樓層集合式住宅，可容納352人，造價約4億元。中繼永久屋提供災民住2年，可展延1年；若房屋仍未重建完畢，可視情況再延長。

徐榛蔚表示，4月9日縣府啟動第一波調查中繼屋的需求，5月9日第二次進一步討論中繼屋與興建的方式，再於5月28日、29日家訪住戶，經調查統計完成後，計有109戶、307人有入住意願，盡力完成災民需求，期待中繼永久屋可於1年後建置完成。

顏博文指出，第一時間證嚴法師指示，規畫興建中繼永久屋，提供需要短期安置的鄉親居住，基金會不但以永久屋的規格建置，耐震強度更比一般房屋高，感謝各界與台積電的協助。

中繼永久屋選址在廣東街與信義街口，採低樓層設計的集合式住宅，初步規畫套房有112間、雙房32間，可居住352人，每戶含公設約16.82坪至29.56坪，總樓地板面積約2742.85坪，每層樓高3.6公尺，社區內設有社區中心、汽機車停車位、2座電梯等，社區功能完善，附近生活機能良好且交通方便。

天王星大樓居民林小姐說，中繼永久屋以永續的方式興建，不只是幫助地震受災戶，後續其他有安置需求的人，未來也可以使用；入住後不用付房租，只要付水電費，應該可以住到天王星大樓重建完成，感謝縣府與慈濟基金會的協助。

縣府表示，大樓住宅的分配，依序為低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、獨居長者、單親家庭、房屋所有權人等，抽籤選擇房間與樓層。至於立委傅崐萁日前向大陸爭取的組合屋，仍待中國紅十字會捐贈。

花蓮縣政府與慈濟基金會合作，在信義國小後方蓋中繼永久屋，縣長徐榛蔚（左）、慈濟基金會執行長顏博文（右）簽訂「安居計畫」合作契約書。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府與慈濟基金會合作，在信義國小後方蓋中繼永久屋，縣長徐榛蔚（左）、慈濟基金會執行長顏博文（右）簽訂「安居計畫」合作契約書。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府與慈濟基金會合作，在信義國小後方蓋中繼永久屋，提供144戶災民短期居住。圖／慈濟基金會提供
花蓮縣政府與慈濟基金會合作，在信義國小後方蓋中繼永久屋，提供144戶災民短期居住。圖／慈濟基金會提供

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