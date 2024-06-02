快訊

前廠長指「核四重啟只需3年300億」 台電：欠缺專業評估令人遺憾

以色列極右派嗆解散聯合政府 威脅內唐亞胡拒絕拜登最新停火協議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「展中展」3大聯展接力 首度進駐羅東溫泉酒店地標展出

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
村却溫泉酒店董事長蔡建庭（左）與外孫女鄭祐希合影，中間是全國得獎的平面設計作品「少年不識愁滋味」。記者戴永華／攝影
村却溫泉酒店董事長蔡建庭（左）與外孫女鄭祐希合影，中間是全國得獎的平面設計作品「少年不識愁滋味」。記者戴永華／攝影

旅行中入住飯店欣賞畫展，感受心靈饗宴。宜蘭縣東光國中美術班、玩美客教育基金會、未來假日學校從今天起至7月底接力舉辦「在行旅中與美相遇」聯合展覽，地點位於羅東村却國際溫泉酒店1樓迎賓大廳，這是該酒店首次與學校教育單位合辦展出，無償提供場地，盼世界各地遊客看見宜蘭孩子的藝術天份。

聯合展覽包括6月2日至7月31日的「東光國中美術班創作展」，今天開幕茶會展出 38幅作品；6月24日至6月28日 是「東部少年開一間店」未來假日學校手作文創展；7月15日至7月17日「在玩美中應用藝術創新」玩美客教育基金會教學成果展，特別以「展中展」型態呈現，參展作品也都是一時之選。

校長陳志勇表示，展中展匯集東光國中美術班的精湛畫作、玩美客教育基金會的創新教學成果及未來假日學校的獨特手作文創品，不僅希望給提供在地學校與藝術工作者一個與國際分享的舞台，也期待能給予各地旅客一個不一樣的美感體驗。

樓高24層的村却國際溫泉酒店是羅東鎮最高地標，酒店董事長蔡建庭說，「有開始就有未來」，這次特別提供200坪迎賓大廳中的50幾坪空間展出，盼能拋磚引玉，對教育創新及藝術推廣盡一份心力，未來也希望能與更多公益團體活動結合。

今開展的藝彩綻放「東光國中美術班創作展」除了25屆美術班精選創作外，集合4年來、6件全國美展特優作品全到齊，112學年度是全國獲獎最多的一年，38件展出作品中有18件是全國得獎作品。

畢業生黃曉柔的兩件書法作品分獲特優與優等、平面設計作品獲得特優，優異表現獲保送師大附中美術系；至於酒店董事長蔡建庭的外孫女鄭祐希的平面設計作品，全國賽獲得甲等，也在展出之列。

6月24日接棒展出的未來假日學校手作文創展，將以「格子趣」概念進行微型手創商品開發，現場提供教作；7月15日登場的玩美客教育基金會教學成果展，該基金會倡導在玩樂中學習藝術，藝術與教育相結合，啟發孩子們的更多可能。

「在行旅中與美相遇」聯合展覽以「展中展」型態呈現，今天由東光國中美術班學生打頭陣。記者戴永華／攝影
「在行旅中與美相遇」聯合展覽以「展中展」型態呈現，今天由東光國中美術班學生打頭陣。記者戴永華／攝影
村却溫泉酒店董事長蔡建庭（左三）的外孫女鄭祐希（右三），平面設計作品「少年不識愁滋味」也在展出之列，家人開心合影。記者戴永華／攝影
村却溫泉酒店董事長蔡建庭（左三）的外孫女鄭祐希（右三），平面設計作品「少年不識愁滋味」也在展出之列，家人開心合影。記者戴永華／攝影
羅東國中校長陳志勇（右）感謝村却國際溫泉酒店董事長蔡建庭，第一次提供迎賓大廳給學生展出優秀作品。記者戴永華／攝影
羅東國中校長陳志勇（右）感謝村却國際溫泉酒店董事長蔡建庭，第一次提供迎賓大廳給學生展出優秀作品。記者戴永華／攝影
羅東國中美術班學生第一次到國際溫泉酒店展出，「在行旅中與美相遇」聯合展覽，師生開心興奮。圖／黃億達提供
羅東國中美術班學生第一次到國際溫泉酒店展出，「在行旅中與美相遇」聯合展覽，師生開心興奮。圖／黃億達提供
藝彩綻放「東光國中美術班創作展」的作品都是一時之選，38件展出作品中，有18件是全國得獎作品。記者戴永華／攝影
藝彩綻放「東光國中美術班創作展」的作品都是一時之選，38件展出作品中，有18件是全國得獎作品。記者戴永華／攝影
畢業生黃曉柔的兩件書法作品分獲特優與優等、平面設計作品獲得特優，優異表現獲保送師大附中美術系。記者戴永華／攝影
畢業生黃曉柔的兩件書法作品分獲特優與優等、平面設計作品獲得特優，優異表現獲保送師大附中美術系。記者戴永華／攝影

文創 酒店

延伸閱讀

竹縣獲4500萬補助 升級鳳坑沙灣、擴增五峰2泡腳池

羅東運動公園魚群暴斃飄惡臭 議員批：光撈魚屍無法解決

綠美橋今年5起墜橋事故 南投人心惶惶今辦法會求平安

銅板價看吉卜力展免預約！花卷市大澤溫泉至12/8展出中　小龍貓身影也能看見

相關新聞

羅東運動公園魚群暴斃飄惡臭 議員批：光撈魚屍無法解決

縣民運動與外地遊客經常前往的羅東運動公園最近飄散惡臭，虹明湖出現大量魚群暴斃導致，宜蘭縣立體育場每天派人去撈魚屍，但民眾...

端午節不划龍舟 台東池上竹筏拔河競賽冠軍出爐

端午節龍舟賽不稀奇，台東池上鄉公所連兩天在大坡池舉辦竹筏趣味競賽，吸引許多遊客加油吶喊。鄉公所指出，今年竹筏拔河的參賽隊...

推廣原民文化、行銷觀光 徐榛蔚4日率團出訪夏威夷

台灣是南島語族的發源地，花蓮作為全台原住民族人口最多的縣市，縣府啟動南島極境建誼計畫，將於4日由縣長徐榛蔚率領專家學者、...

罷免謝國樑連署破萬 黃健庭批荒謬

罷免基隆市長謝國樑連署已破萬份，國民黨秘書長黃健庭昨到基隆批罷免案很荒謬，很多基隆市民不以為然，就跟要罷免新北市長侯友宜...

基隆推特需牙科醫療 患者不用再奔波雙北

對身障或罕病者而言，看牙治療的過程中，患者需要穩定配合醫師才能進行治療，基隆市府推出特需者牙科醫療計畫，今年將投入160...

花蓮訂房率不到1成 振興補助來了

中央振興花蓮觀光補助方案昨開跑，凌晨就發生規模5.5地震，影響民眾遊花蓮意願，6月訂房率只有1成，鳳林鎮的丘丘．森旅宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。