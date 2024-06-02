「展中展」3大聯展接力 首度進駐羅東溫泉酒店地標展出

旅行中入住飯店欣賞畫展，感受心靈饗宴。宜蘭縣東光國中美術班、玩美客教育基金會、未來假日學校從今天起至7月底接力舉辦「在行旅中與美相遇」聯合展覽，地點位於羅東村却國際溫泉酒店1樓迎賓大廳，這是該酒店首次與學校教育單位合辦展出，無償提供場地，盼世界各地遊客看見宜蘭孩子的藝術天份。

聯合展覽包括6月2日至7月31日的「東光國中美術班創作展」，今天開幕茶會展出 38幅作品；6月24日至6月28日 是「東部少年開一間店」未來假日學校手作文創展；7月15日至7月17日「在玩美中應用藝術創新」玩美客教育基金會教學成果展，特別以「展中展」型態呈現，參展作品也都是一時之選。

校長陳志勇表示，展中展匯集東光國中美術班的精湛畫作、玩美客教育基金會的創新教學成果及未來假日學校的獨特手作文創品，不僅希望給提供在地學校與藝術工作者一個與國際分享的舞台，也期待能給予各地旅客一個不一樣的美感體驗。

樓高24層的村却國際溫泉酒店是羅東鎮最高地標，酒店董事長蔡建庭說，「有開始就有未來」，這次特別提供200坪迎賓大廳中的50幾坪空間展出，盼能拋磚引玉，對教育創新及藝術推廣盡一份心力，未來也希望能與更多公益團體活動結合。

今開展的藝彩綻放「東光國中美術班創作展」除了25屆美術班精選創作外，集合4年來、6件全國美展特優作品全到齊，112學年度是全國獲獎最多的一年，38件展出作品中有18件是全國得獎作品。

畢業生黃曉柔的兩件書法作品分獲特優與優等、平面設計作品獲得特優，優異表現獲保送師大附中美術系；至於酒店董事長蔡建庭的外孫女鄭祐希的平面設計作品，全國賽獲得甲等，也在展出之列。