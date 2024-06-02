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端午節不划龍舟 台東池上竹筏拔河競賽冠軍出爐
端午節龍舟賽不稀奇，台東池上鄉公所連兩天在大坡池舉辦竹筏趣味競賽，吸引許多遊客加油吶喊。鄉公所指出，今年竹筏拔河的參賽隊伍破歷年紀錄，共吸引 21 支隊伍報名參賽，競賽結果揭曉，「高雄船老大」擊敗「花蓮高工A」獲得冠軍，三度蟬聯拔河冠軍。
第 23 屆「2024 池上划很大」竹筏賽事今天進入第二天賽程，雖然下大雨也不減參賽者熱情，今天上午登場的賽事是全國唯一的「竹筏拔河」賽，賽事過程激烈，加油聲此起彼落。
鄉公所指出，「高雄船老大」與「花蓮高工 A」角逐冠軍寶座，最終由團隊默契佳的「高雄船老大」勝出，「花蓮高工 A」、「花蓮高工健康組」及「關山青年會」分別獲得亞軍、季軍及殿軍。
「高雄船老大」連續3年奪冠，隊員說，為這場比賽加強鍛鍊體力，每次競賽都帶著家人一起出遊，池上景色美不勝收，值得大家細細遊玩。
鄉長林建宏表示，大坡池是自然湧泉，棲息鳥類100多種，早年大坡池周遭部落族人駕竹筏捕漁，漁獲收入是主要經濟來源；考量竹筏捕魚是地方傳統文化，每年均在大坡池舉辦具有在地特色的竹筏季活動，不僅活絡在地觀光，也讓下一代認識歷史。
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