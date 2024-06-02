端午節不划龍舟 台東池上竹筏拔河競賽冠軍出爐

端午節龍舟賽不稀奇，台東池上鄉公所連兩天在大坡池舉辦竹筏趣味競賽，吸引許多遊客加油吶喊。鄉公所指出，今年竹筏拔河的參賽隊伍破歷年紀錄，共吸引 21 支隊伍報名參賽，競賽結果揭曉，「高雄船老大」擊敗「花蓮高工A」獲得冠軍，三度蟬聯拔河冠軍。

第 23 屆「2024 池上划很大」竹筏賽事今天進入第二天賽程，雖然下大雨也不減參賽者熱情，今天上午登場的賽事是全國唯一的「竹筏拔河」賽，賽事過程激烈，加油聲此起彼落。

鄉公所指出，「高雄船老大」與「花蓮高工 A」角逐冠軍寶座，最終由團隊默契佳的「高雄船老大」勝出，「花蓮高工 A」、「花蓮高工健康組」及「關山青年會」分別獲得亞軍、季軍及殿軍。

「高雄船老大」連續3年奪冠，隊員說，為這場比賽加強鍛鍊體力，每次競賽都帶著家人一起出遊，池上景色美不勝收，值得大家細細遊玩。