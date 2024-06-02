推廣原民文化、行銷觀光 徐榛蔚4日率團出訪夏威夷

台灣是南島語族的發源地，花蓮作為全台原住民族人口最多的縣市，縣府啟動南島極境建誼計畫，將於4日由縣長徐榛蔚率領專家學者、原住民表演藝術者及工藝師，組成參訪團出訪夏威夷，參加太平洋藝術節，宣傳7月聯合豐年節活動，期待與南島地區各國交流，深化雙方關係，並行銷花蓮觀光。

縣府去年透過「南島極境建誼計畫」，赴大溪地、紐西蘭等太平洋南島民族國家，與當地族人交流，成功邀請大溪地「2022 Heiva i Tahiti」職業組別冠軍隊「Hei Tahiti」，到花蓮參與聯合豐年節，與鄉親同歡。

縣長徐榛蔚指出，這次出訪夏威夷對縣府來說是全新重要里程碑，今年組團共33人，同時遴選補助13人，前往夏威夷參加第13屆太平洋藝術節，透過與南島地區各國近距離的交流，落實深化友好關係，擴大花蓮在太平洋南島影響力，更要推展在國際文化交流領域的重要續航點。

徐榛蔚表示，在出訪期間，將與各國代表團交流彼此的音樂、舞蹈、藝文等，宣傳今年7月將在花蓮登場的太平洋南島聯合豐年節活動，讓全世界看見花蓮豐富的文化底蘊與軟實力，分享彼此經驗與資源交流，為未來友好關係與合作打下堅實基礎，也盼能吸引外國朋友到花蓮旅遊。

縣府表示，出訪團4日將由縣長率團啟程前往夏威夷，預計9日回台，期待在大家努力下，落實「花蓮走向世界，世界走進花蓮」目標，讓花蓮成為南島的故鄉，必訪的城市。